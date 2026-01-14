Th Resorts si associa a Fto. E Debellini entra nel consiglio

La Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio (Fto) ha annunciato l’ingresso tra i propri associati di Th Resorts, storico player guidato da Graziano Debellini, che entra anche nel consiglio della federazione.

L’arrivo di Th Resorts rappresenta un momento di significativa crescita per Fto. “L’associazione rafforza così ulteriormente il proprio ruolo di punto di riferimento per la filiera del turismo organizzato, confermandosi una casa comune autorevole”, si legge nella nota.

«La nostra adesione nasce dalla profonda convinzione che il turismo italiano abbia urgente bisogno di una rappresentanza forte, qualificata e capace di mettere a sistema le differenti competenze della filiera – ha commentato il presidente Debellini – Entrare in Fto per noi significa partecipare attivamente a un network di professionisti, condividere valori e strategie, e instaurare un dialogo costante con le istituzioni per contribuire concretamente alla crescita e alla competitività del turismo organizzato e del nostro Paese. Siamo orgogliosi di poter portare la nostra esperienza in Federazione, pronti ad affrontare insieme le sfide future di un comparto sempre più strategico per l’Italia».

Così, invece, il presidente di Fto, Franco Gattinoni: «In questi anni, Fto è cresciuta diventando un’associazione prestigiosa e riconosciuta, interlocutore di riferimento per le istituzioni e per tutto il settore del turismo organizzato. L’adesione di un gruppo storico e autorevole come Th Resorts conferma che Fto è uno dei luoghi in cui si costruiscono visione di filiera, qualità, formazione e professionalità con un impatto reale per imprese e mercato. Con grande piacere annunciamo inoltre la nomina di Graziano Debellini nel consiglio della federazione, scelta che aumenta il valore della nostra governance».