Th rinnova i vertici: il ceo sarà Peroglio

Cambio ai vertici di Th Group: sarà Alberto Peroglio il nuovo ceo della società presieduta da Graziano Debellini e partecipata da Cassa Depositi e Prestiti. Manca ancora la nomina ufficiale, che sarà ratificata dal consiglio di amministrazione di Cdp nel mese di ottobre.

Peroglio prenderà dunque il posto dell’attuale amministratore delegato Giuliano Gaiba, reduce da un mandato triennale in cui ha fatto balzare il Gruppo da 70 a 230 milioni di fatturato. Concluso il passaggio di testimone, quest’ultimo si «cimenterà in altri campi, forse occupando il ruolo di ad di una squadra di calcio», fa sapere lui stesso.

Lungo e articolato il curriculum di Peroglio. Tra le esperienze più significative: è stato direttore commerciale del Gruppo Alpitour, dal 1997 al 2004; ha poi guidato Parmatour in amministrazione straordinaria e in seguito di Parma Calcio; è stato ceo per un anno e mezzo dell’Agenzia turistica di Roma e Lazio Spa; liquidatore di Viaggiare Navigando e per oltre sei anni capofila di Eatinerari Srl, tour operator del Gruppo Eataly; per oltre due anni, poi, dal 2014 al 2016, ha rivestito l’incarico di ceo di Bluvacanze. E dopo un apparizione come M&A advisor nell’acquisizione di Gartour da parte di Destination Italia, è stato arruolato per tre anni dalla spagnola Barcelò Viajes con il compito di favorire la sua penetrazione sul mercato italiano.

Al manager ora il compito di guidare la costellazione Th in una nuova era, mentre il presidente Debellini continuerà a condurre le sue battaglie. Due tra tutte: un’informazione più corretta sul turismo in Italia e la costituzione di una lobby tra le voci del travel per raggiungere, muovendosi compatti, obiettivi comuni e imprescindibili.