Thailandia chiama trade con Travel Hashtag

“Thailandia da record”. È il titolo dell’evento organizzato da Travel Hashtag Advisory venerdì 30 gennaio all’Auditorium del Palazzo Esposizioni di Roma e dedicato al trade turistico nel “Paese del sorriso”.

Pensato per le agenzie di viaggi romane e realizzato in collaborazione con l’Ente del Turismo Thailandese, Condor Airlines e Master Explorer, l’appuntamento ha animato il confronto, non solo sulla destinazione, ma sull’evoluzione dell’intero comparto travel, grazie agli interventi di Lorna Dalziel, general manager Italy di Condor Airlines, Enrica Montanucci, presidente Maavi, Domenico Foggetti, general manager di Master Explorer, e Diego Giannone, head of destination management di Aeroporti di Roma.

Al centro del dibattito, tra le altre cose, la crescita professionale degli agenti di viaggi, come ha evidenziato Enrica Montanucci: «La formazione degli adv è un tema che va strutturato coinvolgendo trasversalmente fornitori e partner, soprattutto sugli aspetti legati al digitale».

Lorna Dalziel ha richiamato l’attenzione sull’importanza di una filiera sempre più sinergica: «Le compagnie aeree devono saper ascoltare gli attori della filiera, agendo con responsabilità e con uno spirito realmente collaborativo».

Spazio, poi, al ruolo strategico dell’innovazione, sottolineato da Domenico Foggetti: «La tecnologia non è un nemico del trade, ma un’opportunità: un’alleata preziosa se utilizzata per alzare l’asticella delle partnership». A completare il quadro, la visione di Diego Giannone sulla trasformazione degli hub aeroportuali: «Gli aeroporti oggi sono parte integrante del viaggio e, come tali, offrono un ventaglio di servizi pensati per far sentire il viaggiatore già in vacanza».

Il secondo momento dell’evento ha avuto come protagonista assoluta la Thailandia, raccontata anche attraverso immagini suggestive da Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente del Turismo Thailandese. Un viaggio nella destinazione il cui successo ha trovato una sintesi nelle sue parole: «Il superamento della soglia dei 300.000 italiani in Thailandia rappresenta un risultato storico. Un traguardo che conferma la capacità della destinazione di rinnovarsi, evolvere e parlare a pubblici sempre più diversi, senza mai perdere la propria autenticità».