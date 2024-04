Thailandia, nuovo centro visti a Bangkok per i viaggiatori italiani

Nuovo centro a Bangkok per potenziare i servizi per l’erogazione dei visti in Thailandia per far fronte alla crescita degli scambi commerciali e dei flussi turistici verso l’Italia.

L’operazione rientra nell’apertura dei nuovi centri (compreso quello di Phnom Phen in Cambogia) gestiti dalla Vfs Global, azienda di outsourcing e servizi tecnologici per governi e sedi diplomatiche. Le nuove strutture sono spaziose, dotate di comfort e servizi moderni, con personale competente addetto ad assistere la clientela in ogni fase della pratica. Per migliorare ulteriormente il servizio, è previsto un supporto dedicato tramite call center, insieme alla funzione click-to-talk, via email e web chatbot per una rapida risoluzione delle domande.

Sono strutture importanti per sostenere anche i viaggi d’affari. L’Italia è stata a lungo vista dagli imprenditori della Thailandia come una porta verso l’Europa. In aumento il valore degli scambi commerciali fra l’Italia e la Thailandia, cresciuti del 2,7 nell’ultimo anno, a 4,42 miliardi di euro.

Trend in ascesa anche per la Cambogia. Secondo l’associazione Italia Asean, che monitora i rapporti con i Paesi del Sud-Est asiatico, Phnom Penh sta acquisendo un ruolo centrale all’interno delle catene di approvvigionamento. Il commercio con l’Italia si è ripreso nel 2021 raggiungendo 416 milioni di euro, facendo segnare un +12% rispetto all’anno precedente.

«Thailandia e Cambogia sono fonti fondamentali sia di turismo che di investimenti per l’Italia, e anche per questi motivi siamo molto impegnati a snellire le procedure per i viaggiatori – ha dichiarato Paolo Dionisi, ambasciatore d’Italia in Thailandia – Questo nuovo e più grande centro di richiesta visti, ancora più vicino al cuore finanziario ed economico della città, garantirà ai richiedenti un’esperienza più comoda e agevole per preparare adeguatamente il loro viaggio in Italia».

Dionisi è intervenuto durante la cerimonia di inaugurazione del nuovo centro visti a Bangkok lo scorso 25 aprile (nella foto il taglio del nastro con Kaushik Ghosh, head Australasia Vfs Global).

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa Vfs Global