The Begin Academy, al via il master in “Front Office Management”

Al via l’edizione 2024 (la seconda) della The Begin Academy, con l’obiettivo di formare 15 giovani nel mondo dell’hôtellerie con particolare focus in ambito front office.

Con il supporto di w.academy, in poco meno di un mese sono stati selezionati 15 talenti che hanno iniziato il master in Front Office Management.

«Siamo partiti da un sogno: trasmettere ai giovani la nostra passione per la formazione e per l’ospitalità. Abbiamo strutturato un master fruibile in liquid learning, un mix di formazione on demand, in presenza e on the job con tirocinio – spiega Matteo Bartoloni, coordinatore scientifico del master e presidente Manager Turismo – Tramite un piano marketing efficace siamo riusciti in meno di un mese a individuare under 29 molto motivati e volenterosi di apprendere, selezionando i migliori grazie a un processo di selezione organizzato con assessment e interviste individuali semi-strutturate. Siamo davvero molto soddisfatti e crediamo fortemente nei giovani e nelle academy per le imprese turistiche».

I 15 giovani selezionati sono ospiti al Seebay Hotel di Portonovo (Ancona), una delle otto strutture della collezione The Begin, per la parte di formazione in aula. Nei prossimi giorni inizieranno la formazione pratica al fianco dei manager, per un periodo di sei mesi di tirocinio con vitto, alloggio e rimborso spese mensile.

«In passato la formazione si sviluppava principalmente all’interno della struttura ricettiva; oggi è necessario partire ancora più a monte. L’importanza di coinvolgere i giovani all’interno di un progetto più ampio e strutturato, con una prospettiva precisa, permette di appassionarli maggiormente e di raggiungere obiettivi concreti in un momento storico in cui il tema della ricerca di personale nel mondo alberghiero è molto sentito», così Nicola Quaglia, direttore corporate The Begin Hotels.

Al termine del periodo formativo, l’azienda valuterà la possibilità di assunzione dei 15 giovani, con percorsi di crescita personalizzati dedicati alle risorse ritenute meritevoli e ambassador del brand.