The Begin Hotels, entra nel portfolio lo storico Hotel Ferrara

Il marchio italiano The Begin Hotels (Tbh) ha scelto Ferrara per ampliare la sua collezione di boutique hotel. Il brand creato da Guido Guidi aveva già in portfolio 6 strutture, accomunate da elevati standard di servizio e profondo legame con il territorio in cui sono inseriti: partito con il SeePort Hotel di Ancona, ha aggiunto poi l’Approdo di Portonovo, il Giardino dei Pini in Salento e The Modernist Hotel, il Palace Suite e il Continentale a Trieste.

Da dicembre, alla collezione si è unito anche lo storico Hotel Ferrara. Situato nel cuore della città di fronte al Castello Estense, è parte fondante del patrimonio architettonico ferrarese, ha 60 camere, una diversa dall’altra, tre delle quali con Spa interna; tutte godono dell’affaccio sul Castello Estense. Ricco il servizio ristorazione dell’hotel che privilegia la stagionalità e la territorialità degli ingredienti; nell’area lounge & bar con terrazza annessa si possono degustare in inverno e in estate, nella zona esterna, le proposte cocktail degli esperti bar tender dell’hotel.

L’hotel Ferrara, come gli altri Tbh, è un luogo dalla forte identità e con un alto profilo dell’ospitalità focalizzata sulla cura dei dettagli e i servizi su misura, come la possibilità di esplorare in bicicletta la città, o le wellness suite per clienti più esigenti.

«Il concept del nuovo hotel Ferrara prende vita dalla magnificenza dell’architettura della sua città e della sua inestimabile eredità storica – sottolinea il presidente di Thb Guido Guidi – L’obiettivo è quello di creare un’opera d’arte che abbracci l’anima della città di Ferrara rendendo omaggio alla cultura locale e utilizzando forme, materiali e colori che richiamino lo stile rinascimentale tipico dei palazzi ferraresi. Si presterà particolare attenzione alle forme, alle proporzioni e ai dettagli architettonici che rendono unici questi edifici al fine di reinterpretarli in modo innovativo e contemporaneo. L’intento ultimo è quello di creare una connessione viscerale tra l’hotel e la città, un dialogo continuo tra presente e passato che permetta un’immersione totale nell’atmosfera della sua identità metafisica, allo stesso modo contemporanea e sospesa nel tempo, che si rivelerà sempre di più».