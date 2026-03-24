The M Legacy eleva l’esperienza alpina con i luxury chalet

The M Legacy, il brand italiano dell’hôtellerie di lusso fondato Davide Odisio e Fabrizio Pacini, propone una nuova ospitalità alpina che unisce il comfort e l’eleganza di un hotel a 5 stelle a una maggiore privacy ed esclusività.

A Breuil-Cervinia gli chalet The M Legacy offrono un modo raffinato e intimo di vivere la montagna, invitando gli ospiti a rallentare, respirare e ascoltare il silenzio della natura.

CHALET BREITHORN

Lusso riservato, panorami e comfort esclusivi, lo Chalet Breithorn è un luxury chalet nel cuore di Cervinia. Sono solo sei le esclusive suite che possono ospitare fino a 14 persone, tra design contemporaneo, materiali naturali e una selezione di servizi per un’esperienza su misura. L’offerta comprende eleganti zone living con camino, una sala cinema privata, una spa esclusiva con piscina interna, sauna e bagno turco. Il servizio completo è gestito da personale dedicato e cucina con chef per cene private. A completare l’esperienza, attività personalizzate come heliskiing o degustazioni di vini

CHALET CIME BIANCHE

In un edifico del 1791 ristrutturato, lo Chalet Cime Bianche è un gioiello di charme nel cuore di Cervinia che ospita dai 12 ai 20 ospiti e comprende tutti e cinque gli appartamenti e l’accesso esclusivo al garage, alla sala giochi e alla sala cinema. L’ampia terrazza panoramica condivisa di 200 m² offre una vista spettacolare sul Cervino, mentre l’accesso diretto alle piste (ski-in/ski-out) rende lo chalet perfetto per chi desidera l’indipendenza di un appartamento di lusso. A completare l’esperienza: ski room con scalda scarponi, servizio navetta con courtesy car e autista su richiesta all’interno di Cervinia, formula b&b, e un’ampia gamma di esperienze outdoor per vivere la montagna in ogni stagione.

CHALET IL GUFO

Chalet Il Gufo è immerso nel silenzio dei boschi, a pochi passi da Cervinia. Qui regnano privacy assoluta comfort su misura. Solo sei suite esclusive in grado di ospitare fino a 14 persone tra materiali naturali, design sofisticato e dettagli curati nei minimi particolari. Ogni ambiente è pensato per garantire il massimo del benessere e della funzionalità. Gli spazi includono una spa privata con piscina, bagno turco e jacuzzi esterna, palestra attrezzata, sala giochi con cinema e biliardo, oltre a uno ski room e l’accesso diretto alle piste

CHALET LA FENICE

Un capolavoro di architettura e artigianato ai piedi del Cervino, lo Chalet La Fenice è una delle residenze private più esclusive dell’arco alpino. Lusso, design e natura dialogano armoniosamente per offrire un’esperienza di soggiorno unica.

Distribuito su sei livelli per un totale di 1.200 mq, lo chalet ospita sette suite raffinate, progettate per garantire massima privacy e comfort assoluto con interni eleganti e luminosi, raccontano l’essenza dell’abitare in alta quota, dove il legno naturale si sposa con la luce. Il soggiorno è arricchito da una vasta gamma di spazi dedicati al benessere e all’intrattenimento: spa privata con piscina, sauna, hammam, sala massaggi e palestra; sala da pranzo con cantina vini, cucina professionale con chef privato, cinema privato, sala giochi, drawing room per momenti di relax, oltre a ski room e bike room.

CHALET SNØSTORM

Elegante, essenziale e immerso in un paesaggio mozzafiato: è lo Chalet Snøstorm situato accanto alle piste di Valtournenche, con una vista panoramica che abbraccia tutta la valle. Con cinque camere e suite eleganti per un totale di 12 ospiti, lo chalet accoglie in un’atmosfera calda e intima, dove materiali naturali, design in stile nordico e opere fotografiche alle pareti definiscono un’estetica lineare ma ricercata. Spazi ampi, living con camino e grandi vetrate panoramiche, bagno turco con vasca idromassaggio.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di The M Legacy