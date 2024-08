“The New Age(nts)”, la nuova era del travel alla Phocuswright Conference

Una nuova era di tecnologie, consumatori emancipati e attori emergenti sta ridefinendo il modo in cui viaggiamo, prenotiamo viaggi e interagiamo con il settore. L’industria dei viaggi sta subendo un cambiamento epocale secondo Phocuswright, che ha scelto il tema “The New Age(nts)”, per la Phocuswright Conference che si terrà dal 19 al 21 novembre al Jw Marriott Phoenix Desert Ridge Resort & Spa in Arizona.

“The New Age(nts)”, più che un tema, è un invito all’azione per l’industria dei viaggi ad adattarsi ed evolversi. Attraverso un programma di keynote speech, panel e sessioni di leadership intellettuale, la conferenza esaminerà quattro aree chiave di trasformazione:

Una nuova era. Il dominio di Google all’inizio del funnel viene messo in discussione da piattaforme social come TikTok e Instagram, mentre la ricerca conversazionale basata sull’intelligenza artificiale offre consigli di viaggio personalizzati. Le compagnie aeree stanno sfruttando l’Ndc per riprendere il controllo sulla distribuzione, potenzialmente creando un precedente che gli hotel potrebbero seguire. Anche attori non tradizionali come i grandi magazzini e gli istituti finanziari stanno entrando in gioco, ridefinendo il panorama delle agenzie di viaggi online.

Clienti al comando. L’identità autosovrana, i vault per i dati personali e i portafogli digitali sicuri consentono ai consumatori di possedere i propri dati e decidere con chi condividerli. Le aziende del settore travel devono adattarsi a questa nuova realtà e costruire fiducia con i consumatori per accedere ai loro profili e portafogli.

Agenti emergenti. Agenti intelligenti stanno già aumentando la pianificazione e la personalizzazione dei viaggi, semplificando le attività per i viaggiatori e offrendo efficienza alle aziende. Questi strumenti non sono un futuro lontano; stanno già ridefinendo l’industria dei viaggi.

Agenti in via di estinzione? Man mano che i viaggiatori diventano più emancipati e i nuovi strumenti automatizzano le attività, gli agenti di viaggio tradizionali devono evolversi. Abbracciando la tecnologia e offrendo un’esperienza che l’intelligenza artificiale non può replicare, i consulenti di viaggio esperti possono trovare nuovi modi per prosperare in questo panorama in evoluzione.

«Di solito affrontiamo argomenti che hanno un impatto e rimodellano l’industria dei viaggi – ha affermato Eugene Ko, direttore marketing e comunicazione di Phocuswright – Ma questa volta è qualcosa di più. Stanno emergendo nuovi agenti di cambiamento, mentre si preannuncia una nuova era del viaggio. La distribuzione dei viaggi viene completamente stravolta, poiché nuovi attori e paradigmi esercitano la loro influenza, e la lotta per il controllo dei contenuti, del cliente e della sua fedeltà raggiunge un nuovo livello di intensità. I “nuovi agenti” del cambiamento, un gruppo eterogeneo di disruptor tecnologici, attori non tradizionali, consumatori emancipati e influencer, sono più di una tendenza; sono un’ondata che sta ridisegnando il panorama dei viaggi. La Phocuswright Conference di quest’anno promette un’immersione profonda in questo ecosistema in evoluzione, dove i player devono evolversi o essere spazzati via».