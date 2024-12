The Social Hub, nuove aperture a Roma, Firenze e Torino

The Social Hub (ex The Student Hotel) è pronta a esordire nel mercato portoghese e a incrementare la sua presenza in Italia con tre nuove aperture a Porto, Firenze (dove è già presente con il Lavagnini) e Roma entro il 2025.

La società di ospitalità ibrida olandese arriverà così a 21 sedi in 19 grandi città europee, come Amsterdam, Barcellona, Madrid, Parigi. Nel 2026 è poi previsto un altro opening italiano a Torino.

ll Social Hub Porto, che aprirà nel centro storico della città del Portogallo nel 2025, prevede 310 camere distribuite su 11.000 metri quadrati di spazio. Ci saranno un bar e una piscina sul tetto, un’ampia offerta gastronomica, strutture di coworking con studio multimediale e spazi per riunioni ed eventi. Per la prima volta, inoltre, The Social Hub offrirà 39 appartamenti residenziali completamente attrezzati con un massimo di due camere da letto per soggiorni di lunga durata.

Il Social Hub Belfiore di Firenze, che aprirà a febbraio 2025, avrà una terrazza pubblica sul tetto di 7.000 metri quadrati. Con 550 camere e 80.000 metri quadrati, ospiterà uno spazio di coworking per oltre 600 persone, e anche ristoranti, bar, aree per riunioni ed eventi, una piscina olimpionica sul tetto e un viale commerciale pensato per favorire le imprese locali. Situato vicino al centro storico e con ottimi collegamenti di trasporto, questo spazio moderno promette di diventare un punto chiave di creatività e innovazione per residenti, professionisti, studenti e visitatori di Firenze.

Il nuovo The Social Hub Rome, di 24.000 metri quadrati con 392 camere, aprirà invece a marzo. Progettato come “una città nella città” sarà una destinazione che incarna lo spirito della storica Ex-Dogana (dogana ferroviaria) che lo ospiterà nella zona di San Lorenzo. Il complesso comprende tre strutture principali: un edificio contemporaneo completamente nuovo, spazi ristrutturati che ospitano l’Accademia d’Italia e uno spazio per eventi al coperto e all’aperto.

All’interno della struttura ci sono un bar e una piscina sul tetto con vista sulla città, ristoranti, un moderno spazio di coworking per un massimo di 160 persone e aree per riunioni ed eventi. Il suo stile architettonico contemporaneo mira a rivitalizzare ulteriormente un’area nota per la vita universitaria e la scena artistica creativa, attorno al complesso un parco pubblico di 10.000 metri quadrati che collegherà gli spazi.

