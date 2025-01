The Standard by Hyatt debutterà in Messico nel 2026

The Standard, il brand di hôtellerie di lusso acquisito da Hyatt Hotels alla fine dello scorso anno, approda in America Latina.

Nella Colonia Tabacalera, uno dei quartieri storici e in ascesa di Città del Messico, è infatti in costruzione – con Acciona Living & Culture – una nuova struttura con elevati obiettivi di sostenibilità ambientale che avrà «210 camere distribuite su quindici piani e 33 residenze che beneficeranno dell’arredamento e dei servizi dell’hotel. La struttura sarà operativa nel 2026, in concomitanza con i Mondiali di calcio che si terranno in Messico, Stati Uniti e Canada», annuncia il sito spagnolo Hosteltur.

L’hotel farà quindi parte della nota catena alberghiera con sede a Chicago e si aggiunge ai 21 alberghi aperti con circa 2mila camere tra cui il The Standard a Londra o a Bangkok, l’High Line di New York City e l’Hotel Saint Cecilia ad Austin, in Texas.

«Questo progetto è una tappa importante nella nostra espansione nel settore alberghiero – ha dichiarato Andrés Pan de Soraluce, ceo di Acciona – Il nostro team è impegnato a realizzare un hotel che superi le aspettative dei nostri ospiti, dando al contempo un contributo positivo alla comunità locale e all’ambiente».

Il gruppo di costruzione è presente in Messico da oltre 50 anni e, oltre agli hotel, prosegue con lo sviluppo di progetti residenziali di lusso da Città del Messico a Playa del Carmen.

Tra questi, riporta Hosteltur, il progetto residenziale Skytown Insurgentes, con 237 unità, in Avenida Insurgentes, molto vicino al Paseo de la Reforma, e ha in programma lo sviluppo di 46 abitazioni di lusso a Polanco. Anche ad Acapulco (Guerrero) sta sviluppando 275 case di lusso sulla spiaggia in quattro fasi, la prima delle quali, 53 case, è già stata consegnata. Nello Stato di Quintana Roo, l’azienda ha in programma lo sviluppo di 282 abitazioni a Playa del Carmen e di quasi 300 a Mayakoba.