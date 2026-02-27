Thompson by Hyatt sbarca in Italia: l’opening a Roma

Roma sta per accogliere una nuova eccellenza dell’ospitalità internazionale: Thompson Rome by Hyatt, primo hotel a brand Thompson in Italia, aprirà in primavera nel cuore della Capitale in un iconico palazzo con 69 camere e un concept che unisce energia urbana e design contemporaneo. La nuova destinazione firmata Ag Group e Gruppo Rossfin si prepara a diventare un riferimento per una clientela luxury e lifestyle, italiana e internazionale.

In pieno centro storico, in via delle Botteghe Oscure, affacciato su Piazza Venezia, luogo simbolo della città e in posizione ideale per raggiungere le più importanti attrazioni – dal Colosseo al Pantheon, fino alla Fontana di Trevi – Thompson Rome by Hyatt valorizzerà uno dei suoi tratti più scenografici: il rooftop panoramico, pensato per vivere Roma dall’alto, tra aperitivi, cocktail e serate dal mood cosmopolita.

Accanto alla terrazza panoramica, il progetto prevede una proposta gastronomica articolata che unisce ricerca, atmosfera e desiderio di socialità, con l’ambizione di affermarsi come un nuovo hub non solo per gli ospiti dell’hotel, ma anche per il pubblico romano attento alle novità e ai luoghi più distintivi.

L’hotel – il secondo del brand in Europa, dopo Madrid – sarà un punto di riferimento sia per il segmento luxury che lifestyle, proponendosi di far vivere e conoscere la cultura di Roma da un’angolazione ancora inedita, ma ben radicata nell’autenticità capitolina.