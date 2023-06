Tivoli by Minor debutta in Italia con il Portopiccolo Sistiana Resort

Minor annuncia il debutto del suo marchio Tivoli Hotels & Resorts in Italia con l’aggiunta di una struttura a Portopiccolo, vicino Trieste, nel nord Italia.

Il Tivoli Portopiccolo Sistiana Resort, cinque stelle e 58 camere, sarà inaugurato alla fine del mese di giugno. Situato nella splendida Riserva Naturale delle Falesie di Duino, nel Golfo di Trieste, la struttura si trova a 20 minuti di auto dall’aeroporto e dispone di 58 camere e 73 appartamenti. Portopiccolo si affaccia sul Mare Adriatico, con le sue acque turchesi e un porticciolo di lusso.

Oltre a diverse opzioni di alloggio, il complesso di Portopiccolo offre agli ospiti una grande varietà di strutture eleganti, tra cui quattro ristoranti e due bar con numerose opzioni di ristorazione, sei piscine, un beach club con tre aree distinte, un centro benessere e fitness all’interno dell’hotel e una Spa di 3.600 m².

Dillip Rajakarier, group ceo Minor International e ceo Minor Hotels, ha commentato: «Siamo lieti di annunciare questa entusiasmante aggiunta al portfolio Tivoli e il debutto del marchio in Italia. Non vediamo l’ora di lavorare con il team di Investire per valorizzare al meglio questa proprietà».

Con una storia che risale al 1933 a Lisbona, in Portogallo, e che quest’anno celebra il suo 90° anniversario, Tivoli Hotels & Resorts si distingue per il suo patrimonio culturale e per il legame autentico con ogni destinazione. Il marchio si è espanso dal Portogallo al Brasile e dal Qatar alla Cina e ai Paesi Bassi, con un portfolio di 16 strutture.