Tivoli Hotels & Resorts apre a Belém la terza struttura in Brasile

Tivoli Hotels & Resorts apre a Belém la terza struttura in Brasile
20 Marzo 07:00 2026

Tivoli Hotels & Resorts, catena del lusso di proprietà di Minor Hotels, ha annunciato l’apertura di Tivoli Maiorana Belém Pará, la sua terza proprietà in Brasile e la prima nella regione settentrionale del Paese.

L’hotel sorge nel cuore di Belém, la capitale dello stato di Pará: questa città, dopo aver ospitato la Cop30 lo scorso novembre, è nota non solo per la sua importanza ambientale — essendo conosciuta come la porta d’accesso all’Amazzonia — ma anche per la sua vivace scena culturale ed enogastronomica.

Con 176 camere – incluse quattro ampie suite e due esclusive Presidential Suite – il Tivoli Maiorana Belém Pará combina design contemporaneo con autentici elementi regionali, puntando sulla luce naturale, sui materiali tropicali e sul comfort raffinato per creare un’atmosfera accogliente in ogni ambiente.

In tema di eventi, il Tivoli Maiorana Belém Pará dispone di cinque spazi adattabili per meeting e convention, illuminati con luce naturale e capaci di accogliere fino a 500 partecipanti. Ogni sala è dotata di tecnologia all’avanguardia e supportata da un team dedicato: ciò consente all’hotel di ospitare sia conferenze dai grandi numeri, sia celebrazioni più intime e incontri executive.

Collocato nel cuore di Belém, l’hotel rappresenta infine un punto di partenza perfetto per scoprire la foresta amazzonica e le principali attrazioni culturali e naturali della città.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Tivoli Hotels & Resorts
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