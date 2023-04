Torino Atp Finals, due pacchetti speciali firmati Gattinoni

In autunno torneranno a Torino i più grandi campioni del tennis mondiale: dal 12 al 19 novembre si disputeranno al Pala Alpitour le Nitto Atp Finals e per il terzo anno consecutivo il Gruppo Gattinoni è official tour operator della manifestazione.

I migliori otto giocatori di singolare e le migliori otto coppie di doppio si sfideranno nel tradizionale torneo di Torino, che si prepara a ospitare migliaia di spettatori, a cui Gattinoni offre le sue nuove due proposte.

Il pacchetto base Tickets and Exclusive Services comprende biglietti per i match al Pala Alpitour per tutte le sessioni settimanali (da lunedì a venerdì) e nei vari settori, accesso alla Gattinoni Lounge nel cuore di Torino, tasting experience di prodotti tipici del territorio, gadget e courtesy shuttle bus da Piazza Castello, assistenza presso il desk sul lato nord di accesso al Pala Alpitour.

Il pacchetto MyMatch Ticket& Package Semifinali e Finali include tre biglietti per semifinali e finali, fast track per accessi più rapidi al Pala Alpitour, pernottamento in hotel con prima colazione, ingresso alla Lounge Gattinoni, shuttle cortesia, assistenza al desk al Pala Alpitour e assicurazione medico-bagaglio.

Entrambe le proposte sono personalizzabili, aggiungendo trasporti, pernottamenti, autonoleggio ed esperienze sul territorio.