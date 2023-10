Torino Atp Finals, smash di Gattinoni: ultimi biglietti in vendita

Tennis, viaggi e scoperta del territorio, un tris vincente con la regia di Gattinoni Group. Biglietti a ruba per le Nitto Atp Finals, al Pala Alpitour di Torino dal 12 al 19 novembre, e il Gruppo Gattinoni, che per il terzo anno è Official Tour Operator dell’evento, ha a disposizione gli ultimi tagliandi per assistere al torneo, abbinati a esperienze, soggiorni e servizi, da acquistare sul sito Experience.nittoatpfinals.com.

Tutte le proposte sono personalizzabili e possono essere integrate a servizi di trasporto, autonoleggio, trasferimenti da stazione e aeroporto e ad attività per scoprire Torino e il Piemonte. Il Gruppo Gattinoni, di concerto con la Federazione Italiana Tennis & Padel e le istituzioni locali, ha infatti il compito di valorizzare il territorio, catturando l’interesse degli appassionati della racchetta che giungeranno da tutta Italia e dal mondo, proponendo itinerari di scoperta e piacere che avranno un’importante ricaduta sul tessuto economico locale.

Il Gruppo Gattinoni ha quindi creato molteplici esperienze da abbinare ai biglietti dei match, come ad esempio “Torino, amore a prima vista”, una passeggiata nel cuore della città, tra luoghi insoliti e sconosciuti. Si propongono anche pacchetti base quali il Tickets and Exclusive Services, che include il biglietto con il Gattinoni Lounge Pass e l’assistenza al desk al Pala Alpitour oltre al MyMatch Ticket& Package Semifinali e Finali, che comprende una notte in hotel, i biglietti per finali e semifinali, l’ingresso Lounge, il Fast Track, l’assistenza al desk e l’assicurazione medico bagaglio.

Inoltre, per tutta la settimana delle Nitto Atp Finals, si potrà accedere all’esclusiva Gattinoni City Lounge di via Cesare Battisti, che aprirà le sue porte per degustazioni ed eventi e, solo in abbinamento ai biglietti, offrirà un courtesy shuttle bus circolare per raggiungere il Pala Alpitour da Piazza Castello.