Torna in Bit il “Villaggio Astoi” con 20 tour operator

Squadra che vince non si cambia. E così, Astoi ripropone durante la Bit – dal 12 al 14 febbraio a Milano – l’apprezzata formula del “Villaggio Astoi”.

L’associazione che rappresenta il comparto dei tour operator in Italia presenzierà nel Pad 4, St. C122, con uno spazio collettivo che riunisce 20 tour operator associati: Alidays Travel Experiences, Alpitour, Costa Crociere, Eden Viaggi, Futura Vacanze, Gastaldi Holidays, Guiness Travel, Idee per Viaggiare, Imperatore Travel World, Isola Azzurra, Kel 12, Meridiano, Naar, Nicolaus/Valtur, Ota Viaggi, Quality Group, Th Group, Turisanda, Veratour, Viaggi del Mappamondo.

Riproporre la formula del “Villaggio” in fiera per Astoi ha diverse motivazioni: ribadire l’unitarietà dell’associazione; rappresentare in modo corale i valori del comparto; agevolare centinaia di agenti di viaggi che potranno così incontrare, in un unico spazio collettivo, gli operatori che presenteranno le proprie novità al mercato; valorizzare al meglio i vantaggi e le tutele offerti dai tour operator associati al consumatore finale.

«Ringrazio gli organizzatori della Bit per aver creduto nella formula del “Villaggio Astoi”, progetto che rappresenta il mezzo più emblematico per testimoniare coralmente principi e valori del comparto – commenta il presidente Astoi Pier Ezhaya – Questo spazio collettivo esplicita la volontà e la capacità di fare squadra, atteggiamento indispensabile per essere sul mercato con autorevolezza, e fare networking prima di farsi concorrenza per trasmettere unitarietà agli occhi dell’intero settore».

In riferimento all’importanza delle tutele offerte al consumatore, strettamente connesse ai requisiti di legge per operare, l’Info Point servirà a offrire agli adv ogni informazione necessaria su scopi e funzionalità della piattaforma Adv Overview, «un progetto nato per colmare l’assenza di dati pubblici, volto al bene della filiera ed alla tutela dei consumatori», aggiunge Ezhaya.

Come noto, il progetto è nato per supplire a una carenza di informazioni di natura pubblica che sono di estrema importanza per il consumatore e per gli operatori del settore; la piattaforma consente infatti alle agenzie di caricare in un unico ambiente, in modo semplice e intuitivo, i tre documenti richiesti dalla legge per operare (autorizzazione amministrativa, polizza Rc e copertura per fallimento e insolvenza), anziché doverli inviare a ogni singolo operatore.

Sempre con riferimento ad Adv Overview, gli agenti verranno coinvolti in alcuni webinar che partiranno da febbraio, organizzati in collaborazione con i network Welcome Travel Group, Uvet Travel System, Blunet, Gattinoni, e in ulteriori attività di comunicazione che verranno svolte in partnership con associazioni di categoria ed altre realtà del mondo della distribuzione.