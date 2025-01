Torna l’Albergatore Day con focus sul Giubileo

Tutto pronto per la nuova edizione dell’Albergatore Day, organizzato come sempre da Federalberghi Roma, che si terrà il 29 gennaio al Palazzo dei Congressi dell’Eur. Nel corso dell’evento operatori e istituzioni si confronteranno sul turismo del prossimo decennio nella Capitale. Verranno anche illustrati studi e analisi sui flussi 2025 dei principali key player del settore.

La manifestazione, giunta alla 21ª edizione, sarà aperta dai saluti istituzionali del sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, cui farà seguito la tavola rotonda “Il Giubileo come spartiacque per i prossimi 10 anni. Le scelte da fare e gli errori da non commettere per garantire prosperità al settore turistico e per evitare pericolosi effetti boomerang. Il futuro dipende da noi”, con la partecipazione del presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli, del presidente di Federalberghi Bernabò Bocca e della ministra del Turismo Daniela Santanché, che si collegherà in video conferenza essendo impegnata in missione all’estero.

Il secondo forum, dal tema “Lo scenario territoriale”, vedrà ancora sul palco Roscioli, insieme al suo presidente di Confcommercio Roma Pier Andrea Chevallard, all’assessore ai Grandi eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, e all’assessore al Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità della Regione Lazio Elena Palazzo.

Mentre nel pomeriggio si svolgerà l’incontro/dibattito “Una finestra sul futuro: forecast 2025 e prospettive post giubileo per il comparto turistico. Gli studi e le analisi dei key players del settore”, con interventi dell’head of market analysis & traffic forecast Aeroporti di Roma Diego Giannone, del territory manager Italy and South-East Europe Airbnb Antonio Laveneziana, del regional director partner services Booking Alberto Yates, del director market management Italy & Malta Expedia Marco Sprizzi, della senior account manager Str Alina Minut. Nel corso dei lavori, aperti e moderati dal direttore di Federalberghi Roma, Gianluca De Gaetano, saranno esaminati anche studi e analisi sui movimenti turistici dei prossimi mesi in termini di prenotazioni, tariffe e provenienze.

Oltre a quella del suo main sponsor Unicredit, l’Albergatore Day 2025 vedrà la presenza di oltre 90 aziende sponsor del settore dell’ospitalità. Per la prima volta, quest’anno l’evento aprirà le porte anche alle catene che operano in regime di franchising alberghiero, che saranno presenti come espositori.