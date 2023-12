Tornano i treni Italia-Francia di Tgv Inoui

L’Italia “rivede” la Francia. Dal 10 gennaio 2024 e fino al 24 marzo – annuncia Tgv Inoui – verrà ripristinato parzialmente il collegamento ferroviario tra i due Paesi, grazie a un servizio sostitutivo quotidiano Tgv Inoui/ Bus/ Tgv Inoui, implementato da Sncf Voyageurs. La tratta era stata interrotta il 27 agosto scorso, dopo la frana nella valle della Maurienne, che ha causato la sospensione del collegamento tra Saint-Michel Valloire e Modane e la chiusura della linea Milano-Parigi per gran parte del 2024.

I biglietti sono in vendita da oggi, lunedì 11 dicembre. Per avere informazioni più dettagliate consultare il sito web di Sncf Voyageurs.

Il servizio sostitutivo si comporrà di un viaggio in Tgv Inoui da Milano e Torino fino a Oulx, un collegamento in autobus fino a Saint Jean de Maurienne per superare il segmento danneggiato, e poi ancora un Tgv Inoui direzione Chambéry e Parigi. Il percorso di ritorno seguirà lo stesso itinerario in senso inverso. In questo modo, i passeggeri hanno un’alternativa al trasferimento in aereo e possono usufruire di una soluzione alternativa per viaggiare tra Italia e Francia, con una tratta di andata e ritorno al giorno fino al completo ripristino della linea, rispetto ai tre viaggi diretti andata-ritorno in condizioni normali.

La soluzione, inoltre, permette di ridurre l‘impatto ambientale dei viaggi, grazie alla modalità ecologica di Tgv Inoui, che ha un tasso di emissioni in media del 98% inferiore rispetto all’aereo.

«Ristabilire questo collegamento ferroviario è fondamentale per assicurare ai nostri clienti la continuità e la qualità del servizio – osserva Jean-Francois Ancora, ad di Sncf Voyages Italia – L’offerta è stata resa possibile grazie al lavoro di squadra del personale di Sncf in Italia e in Francia, che si è mobilitato per proporre una soluzione ai nostri clienti».