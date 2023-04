Tornano i turisti cinesi. Alipay: «Spesa all’estero raddoppiata»

Con la ripresa globale del turismo transfrontaliero, la spesa media dei turisti cinesi che utilizzano Alipay all’estero è raddoppiata nel primo trimestre del 2023 rispetto ai livelli pre-pandemia dello stesso periodo nel 2019.

I turisti cinesi in uscita, stando ai numeri Alipay, hanno effettuato in media un maggior numero di transazioni nel primo trimestre del 2023, con un aumento del 20% rispetto allo stesso periodo del 2019. Inoltre, secondo le previsioni della China Tourism Academy, il numero dei turisti in entrata e in uscita dovrebbe superare i 90 milioni (+31,5%).

Analizzando le transazioni, le prime cinque destinazioni oltreconfine che gli utenti Alipay della Cina continentale preferiscono per lo shopping sono Macao, Hong Kong, il Giappone, la Thailandia e la Francia. Le prime cinque per numero di transazioni sono Hong Kong, Macao, il Giappone, la Thailandia e la Malesia.

Nel trimestre, i tassi di cambio e i benefit offerti dai commercianti locali sono i servizi più ricercati dai turisti cinesi sulla piattaforma Alipay quando viaggiano all’estero, seguiti dai biglietti aerei e dagli hotel.

Dall’Asia all’Europa, commercianti e brand si stanno preparando ad accogliere i turisti cinesi. L’impegno da parte di rinomate mete di shopping come i grandi magazzini Printemps in Francia, El Corte Inglés in Spagna e La Rinascente in Italia, i complessi commerciali La Roca Village e Las Rozas Village in Spagna, nonché i principali operatori del travel retail come Dubai Duty Free, includono l’assunzione di personale che parla cinese, il lancio di programmi e campagne di benefit dedicati ai consumatori cinesi, l’offerta di comodi servizi di pagamento mobile e di servizi di tax refund, attraverso la piattaforma Alipay.