Toronto, un aereo Delta si ribalta in atterraggio: 18 feriti

Brutto incidente in Canada ieri, lunedì 17 febbraio alle 14:45 ora locale (le 20:45 in Italia), per un volo Delta Airlines gestito da Endeavor Air, proveniente da Minneapolis e in atterraggio all’aeroporto Pearson di Toronto, che si è capovolto mentre atterrava in pista. Nessun morto tra le 80 persone a bordo, 76 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio. Si registrano, però, 18 feriti, tre di questi, due adulti e un bambino, sarebbero in condizioni gravi.

COS’È SUCCESSO

Ancora poco chiare le cause dell’incidente, secondo quanto riferito da Todd Aitken, capo dei vigili del fuoco dell’aeroporto. Al momento dell’atterraggio dell’aereo la visibilità era limitata, ma la pista era sgombra e asciutta e non soffiava un vento forte.

Dai video girati da chi ha assistito all’incidente, che hanno immediatamente fatto il giro della rete, si vede l’aereo, un Bombardier Crj900, toccare terra e poi inclinarsi su un lato, con un’ala che tocca terra e da cui iniziano a uscire fiamme e fumo. Dopo l’impatto le immagini mostrano i passeggeri lasciare l’aereo calandosi dai sedili e camminare su quello che prima era il soffitto della fusoliera.

L’INDAGINE E I RITARDI

La Transportation Safety Board of Canada, l’agenzia governativa canadese che si occupa di sicurezza dei trasporti, ha comunicato che aprirà un’indagine sul caso; perciò, l’amministratrice delegata dell’aeroporto, Deborah Flint, ha annunciato che due piste dell’aeroporto internazionale rimarranno chiuse per far svolgere le indagini.

A causa dell’incidente, quasi 400 voli sono stati cancellati e più di 300 hanno subito ritardi, ma già alle 17:00 (ora locale) quello che è l’aeroporto più grande e più trafficato del Paese e l’hub principale di Air Canada aveva ripreso le sue attività.