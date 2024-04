Total Optimizer (Sita), così l’intelligenza artificiale rivoluziona gli aeroporti

Armonizzare le varie attività aeroportuali per una gestione ad alte perfomance economico-operative: questa la missione di Total Optimizer, l’innovativa piattaforma che si avvale dell’intelligenza artificiale lanciata da Sita. Si tratta di uno strumento di gestione aeroportuale per ottimizzare in modo sistemico una serie di funzioni.

Sita ha verificato che negli ultimi dieci anni, gli aeroporti sono infatti riusciti a efficientare le singole funzioni aeroportuali, tuttavia, queste ottimizzazioni individuali non sono ben armonizzate tra loro. E quando i team, i sistemi, le procedure non sono coordinati, si riduce significativamente l’efficienza, portando gli aeroporti a dover sostenere costi di milioni di dollari all’anno. In particolare, gli operatori dei centri operativi aeroportuali devono tener conto di molti fattori quando prendono decisioni. Attualmente gli strumenti utilizzati hanno una configurazione statica, non coordinata, e questo risulta problematico, poiché impedisce al personale di adattare dinamicamente i propri piani, tendendo conto dei cambiamenti o delle priorità dell’ambiente aeroportuale.

Da qui la nuova soluzione Total Optimizer, che consente ai team aeroportuali di impostare in modo dinamico e integrato le proprie priorità in diversi ambiti, quali le prestazioni operative, la capacità di offerta, la generazione di ricavi, l’efficienza dei costi, l’esperienza dei passeggeri e la sostenibilità.

«Si tratta di una delle più grandi innovazioni nell’ambito della gestione totale degli aeroporti – ha dichiarato Sergio Colella, presidente Europa di Sita – Grazie a tecnologie che di fatto reinventeranno i processi che saranno alla base del viaggio di domani, insieme alle operazioni che tengono in moto le ruote del nostro settore».

La presentazione del Sita Airport Operations Total Optimizer avviene in un momento in cui il numero di passeggeri continua a crescere a ritmo sostenuto. Per soddisfare questa domanda non è necessario solo che il settore sfrutti soluzioni digitali più intelligenti per garantire una maggiore efficienza e snellire le operazioni, ma anche che le pratiche commerciali sostenibili siano integrate con successo in tutto l’ecosistema.

I dati dell’Air Transport It Insights 2023 di Sita hanno tra l’altro evidenziato come l’aumento della spesa It sia un imperativo attuale dei chief innovation officer, insieme alla digitalizzazione de settore, già in corso, e alla volontà di rispettare gli impegni di sostenibilità.

In questi mesi Sita ha collaborato con l’aeroporto di Toronto Pearson per implementare un prototipo di Total Optimizer integrato con le fonti di dati dell’aeroporto stesso. Ebbene, il personale è stato in grado di ottimizzare dinamicamente i piani di allocazione degli stand, semplicemente impostando le priorità relative dell’aeroporto. I risparmi previsti, le efficienze operative e i ricavi aggiuntivi individuati con Total Optimizer sono stati mostrati al team di Toronto Pearson.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Sita