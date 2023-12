Tour insoliti, detox e Ai: gli otto travel trend di Expedia

Sono otto i travel trend per l’anno nuovo suggeriti da Expedia Group nel suo Unpack24, un report stilato analizzando le prenotazioni su Expedia, Hotels (dot com) e i brand Vrbo, coinvolgendo circa 20mila viaggiatori.

«Expedia Group dispone di numerosi dati di viaggio utilizzati per migliorare le esperienze dei viaggiatori. Queste informazioni modellano le previsioni di viaggio consentendo ai nostri clienti di essere i primi a scoprire e prenotare i viaggi di tendenza», ha dichiarato Jon Gieselman, president of Expedia Brands.

Il primo trend evidenziato dal Gruppo Expedia è destination dupes, ovvero quelle mete più insolite e meno affollate apprezzate anche per la loro convenienza economica come Taipei invece che Seoul, Pattaya anziché Bangkok, Perth a dispetto di Sydney o anche Liverpool come alternativa a Londra.

La seconda tendenza si chiama tour tourism, ed è quella legata ai concerti. Per il 70% del campione Expedia c’è infatti la voglia di assistere a concerti fuori dalla propria città, e per il 40% degli utenti “sentiti” andare a un concerto in una destinazione diversa dalla propria è una buona scusa per visitarla.

E ancora dry trip e vibe check in, che rispettivamente parlano dei viaggiatori che adottano uno stile di vita alcol free e detox e di quelle persone che di un hotel, ad esempio, apprezzano l’atmosfera che si respira. Fino a quella del set jetting, ossia i viaggi ispirati alle serie televisive o ai film, come nel caso di “The White Lotus” per la Thailandia o “Gladiator 2” per Malta.

Questi, infine, gli ultimi tre tren: go occasions (viaggi in famiglia), outside in (attività e sport all’aperto; il 42% dei viaggiatori prenota case-vacanza con servizi che non possono permettersi a casa o che consentono di non lasciarla durante il viaggio) e gen-gen Ai. Per quest’ultimo, il Gruppo Expedia prospetta un aumento dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei viaggi nel 2024.