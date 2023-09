Tour operator in cifre:

la top ten di Pambianco

Piede sull’acceleratore per il tour operating italiano. I t.o. nazionali hanno rialzato definitivamente la china anche se i valori di fatturato del 2022 non sono ancora totalmente in linea con quelli del 2019, ultimo anno pre-pandemia: lo spaccato arriva dalla consueta classifica elaborata da Pambianco sui primi 10 tour operator d’Italia, che mostra infatti come lo scorso anno si sia chiuso con crescite dalle percentuali elevate, in alcuni casi elevatissime (Quality Group al +754% e Alidays al +1100%), che però non devono trarre in inganno.

Si tratta infatti certamente di indicatori di performance interessanti, ma non bisogna dimenticare che i due anni precedenti, 2020 e 2021, erano stati pesantemente condizionati dalle chiusure pandemiche e che quindi le perdite in percentuale del biennio erano state della stessa portata. Gli analisti di Pambianco fanno un esempio: se prima del Covid l’industria del turismo organizzato aveva raggiunto un giro d’affari pari a circa 13 miliardi di euro, l’emergenza sanitaria aveva poi fatto crollare i ricavi a circa 3 miliardi nel 2020 e intorno ai 2,5 nel 2021.

Analizzando le performance del 2022, dunque, le percentuali di crescita più elevate anno su anno, sono perciò proprio quelle di due operatori, Quality Group e Alidays, che hanno una proposta di destinazioni quasi completamente outgoing. Questi erano stati tra i più penalizzati negli anni di stop e sono quelli in maggiore rimbalzo sul 2021. Per quanto riguarda invece i t.o. che sono più legati al prodotto interno, le crescite annuali sono state meno ingenti.

I NUMERI 2021-2022 DEI T.O. ITALIANI

Ma guardando la top ten di Pambianco in termini di maggior fatturato, chiaramente il primo posto della classifica se lo prende Alpitour, che nel 2022 ha toccato quota 868 milioni contro i 226 del 2021, per una crescita del +284%. A seguire troviamo Veratour, il cui fatturato dello scorso anno è stato di 181 milioni di euro contro i 55 milioni di due anni fa; la crescita è stata del +229%.

Al terzo posto, Pambianco segnala Quality Group: il fatturato aggregato delle società che fanno parte del consorzio ha raggiunto la soglia dei 111 milioni di euro nel 2022, mentre nel 2021 il fatturato era nettamente inferiore (13 milioni). Anno su anno, Quality è cresciuta del +754%. Quarta posizione poi per Idee per Viaggiare (in questo caso il bilancio dell’operatore va da novembre 2021 a ottobre 2022): 97 milioni di fatturato lo scorso anno e 37 nel 2021, con una crescita del +162%.

Continuando a scorrere il ranking, quinto, sesto e settimo posto sono occupati rispettivamente da Nicolaus Tour (95 milioni nel 2022, 61 milioni nel 2021, crescita del +56%); Ota Viaggi (82 milioni nel 2022, 62 milioni nel 2021, crescita del +32%); Futura Vacanze (75 milioni nel 2022, 47 milioni nel 2021, crescita del +60%).

Infine, chiudono la top ten Boscolo Tours (61 milioni di fatturato nel 2022, 20 milioni nel 2021, crescita del +205%), Alidays (60 milioni nel 2022 contro i soli 5 del 2021, crescita del +1100%) e Imperatore Travel World (58 milioni nel 2022, 40 milioni nel 2021, crescita del +45%).