Tour operator: Italyscape acquisisce il brand Escapade

Passo in avanti di Italyscape, che ingloba il brand Escapade – Incentive & Meeting Consultant. Il tour operator ha acquisito così la destination management company specializzata in meeting, viaggi incentive, congressi e eventi che, da oltre 35 anni, è leader nei mercati francofoni. Un’operazione che ha permesso a Italyscape di guadagnare, oltre alla notorietà del brand, il know how, i database clienti/fornitori e i contratti: un vero e proprio patrimonio attivo e consolidato.

«L’acquisizione del brand è avvenuta in un momento particolarmente proficuo per noi – sottolinea Vincenzo Emprin, ceo di Italyscape – Se nel 2022 il segmento Mice ha dato segnali di una lenta ripartenza, la prima parte del 2023 ha registrato la definitiva ripresa del mondo degli eventi, con numeri consistenti e con margini di crescita ancora molto elevati sull’anno».

«Escapade – prosegue Emprin – ha sviluppato negli anni un posizionamento solido e un profondo radicamento sul mercato francofono; il nostro obiettivo è riuscire a portare avanti con orgoglio la storia e l’ottima reputazione di questo brand storico, estendendone l’operatività su nuovi mercati, partendo da quelli tradizionalmente più vicini a Italyscape, quali Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Messico, Spagna e Francia».

L’acquisizione del brand Escapade sarà accompagnata dall’apertura del primo ufficio satellite di Italyscape, a breve, a Padova, che diventerà il polo dedicato allo sviluppo di questa area strategica per l’incoming. La crescita in ambito Mice sarà sostenuta dalla rete commerciale di Italyscape, già operativa nel turismo leisure in Canada, Stati Uniti, Messico, Spagna e naturalmente in Francia.

Tra le mete più richieste dalla clientela la Costiera Amalfitana, il lago di Como, le principali città d’arte – Venezia, Firenze, Roma e Napoli – e Milano, la Sicilia e la Puglia registrano una domanda sempre più forte.

Italyscape è impegnato anche a combattere l’overtourism – di recente tornato alla ribalta con le vicende di Cinque Terre e Alto Adige – costruendo proposte di viaggio in località poco battute dal turismo che possano garantire ai propri clienti strutture ricettive e servizi di qualità, ma anche a evitare gli affollamenti nelle zone più critiche.

Per Italyscape buone notizie anche dal bilancio: ha chiuso il 2022 con 12,5 mln di euro, raddoppiando il risultato conseguito nel 2019 e prevede una crescita sostenuta anche nel 2023.