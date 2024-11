Tour2000 lancia “Get travel with us”: reel con gli agenti di viaggi

Si chiama “Get Travel with us” ed è il nuovo format lanciato da Tour2000AmericaLatina, tour operator specializzato da oltre 30 anni nell’organizzazione di viaggi in Centro, Sud America e Caraibi.

Si tratta di reels dove gli agenti di viaggi diventano protagonisti e raccontano al pubblico itinerari classici e avventurosi in tutti i Paesi dell’America Latina. Nel format trova spazio un affascinante mix di destinazioni ben conosciute, come Argentina, Brasile, Perù e Messico accanto a Paesi ancora da scoprire come la Guyana, l’Honduras e il Suriname.

Dalle foreste pluviali dell’Amazzonia alle cime delle Ande, dalle spiagge dei Caraibi alle testimonianze di civiltà come quella Maya e Inca, il format “Get Travel with Us” ha l’obiettivo di portare all’attenzione al grande pubblico dei social tutte le meraviglie naturali e i tesori culturali e consentire con un semplice clic sui profili social degli agenti di viaggi di prenotarlo per le prossime vacanze.

Il roadshow è partito da Milano per incontrare nei prossimi mesi tanti agenti di viaggio in molte altre città italiane, come Genova, Verona, Firenze, Roma, Napoli ed è possibile seguirlo settimanalmente sui canali Instagram e Facebook di Tour2000AmericaLatina e di tutte le agenzie di viaggi coinvolte.

«Abbiamo ideato un roadshow ibrido – spiega Bruno Normanno, direttore commerciale di Tour2000AmericaLatina – che ci permette di coinvolgere direttamente gli agenti di viaggi che in prima persona si fanno promotori delle bellezze dei Paesi in America Latina. Il loro racconto viene accompagnato con le bellissime immagini dei luoghi di cui parlano, molte volte anche con scatti e video degli agenti stessi. Parole coinvolgenti e immagini emozionanti rendono il format “Get Travel with Us”, un modo nuovo per raccontare i tanti itinerari che proponiamo, dalle partenze garantite ai viaggi di nozze, dai trekking più avventurosi alla scoperta delle città coloniali e delle acque cristalline delle Isole Caraibiche».

Tutte le proposte Tour2000AmericaLatina sono consultabili sul sito www.tour2000.it o si possono richiedere direttamente al t.o. con un’email a [email protected].