Tour2000AmericaLatina incontra gli adv con Air Europa

In dhow o in carrozza, quando il viaggio è old style Il mezzo di “trasporto” più antico? Indubbiamente, i nostri piedi. Dagli albori dell’umanità ci spostiamo camminando, e ne stiamo riscoprendo il piacere in questa epoca di viaggi che devono diventare... The post In dhow o in carrozza, quando il viaggio è old style first appeared on ViaggiOff.

In sella con i butteri maremmani, Elesta lancia i viaggi a cavallo con Horse Touring Non solo a piedi: per gli appassionati l’Italia si può scoprire anche a cavallo, esplorando sentieri selvaggi e borghi senza tempo, dalla Toscana alla Sicilia e alla Sardegna. I viaggi... The post In sella con i butteri maremmani, Elesta lancia i viaggi a cavallo con Horse Touring first appeared on ViaggiOff.

“Born To Cruise”, Msc Crociere lancia la crociera speciale dedicata a “The Boss” Springsteen Salti di gioia per tutti i fans dell’amato e intramontabile Bruce, the Boss, Springsteen perché da oggi a celebrare il suo mito anche una speciale crociera a lui dedicata da... The post “Born To Cruise”, Msc Crociere lancia la crociera speciale dedicata a “The Boss” Springsteen first appeared on ViaggiOff.