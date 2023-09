Tour2000AmericaLatina, le partenze garantite per Natale e Capodanno

Si chiamano “Viaggi Imperdibili” e sono partenze partenze garantite, a date fisse con inclusi nella quota a persona voli intercontinentali e domestici, hotel, trasferimenti e guida in lingua italiana.

Tour2000AmericaLatina lancia la programmazione per Natale e Capodanno, per scoprire tutte le bellezze di Costa Rica, Argentina, Cile e Isola di Pasqua, Brasile, Cuba, Rep.Dominicana, Perù, Messico e Guatemala.

Partenza il 26 dicembre per il tour Esplorando la Costa Rica, un viaggio per scoprire la natura dal Parco Tortuguero al vulcano Arenal, dalla foresta tropicale del Parco Manuel Antonio con pernottamenti in lodge esclusivi e relax sulle spiagge di Playa Tamarindo. Il 26 dicembre parte anche il tour Esplorando il Messico per vivere panorami all’ombra di una civiltà che ha lasciato tracce indelebili del suo passato.

Partenza il 22 dicembre per il tour Esplorando il Cile e l’Isola di Pasqua, che va dal deserto del Nord fino ai ghiacci della Patagonia all’Isola di Pasqua. Il 23 dicembre, imbarchi per il tour Argentina tutto l’anno, che visita Buenos Aires, la fauna della Penisola Valdés, Ushuaia e El Calafate e il tour Esplorando il Brasile che va da Rio de Janeiro alle cascate di Iguacù e Salvador de Bahia. Il 24 dicembre parte il viaggio per l’Ecuador e le Isole Galapagos, mentre il 25 il tour Esplorando il Perù.

Il 25, 26 e 30 dicembre le partenze per Cuba con itinerari unici per scoprire l’isola, mentre il 22 e 25 dicembre si vola in Repubblica Dominicana con due ecoluxury tour che prevedono pernottamenti in ecolodge su spiagge deserte.