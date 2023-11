Tourism for all, Santanchè firma la carta dei diritti di Aism

«Essere più accessibili, più inclusivi e d’esempio anche per gli altri Paesi è un nostro obiettivo. È una sfida che dobbiamo compiere tutti insieme perché da soli si va veloci, ma insieme si va più lontani». Così stamane il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, che ha firmato la carta dei diritti di Aism alla conferenza internazionale Tourism for All, sul turismo accessibile, promossa da Unwto e ospitata a San Marino.

Durante i due giorni di conferenze, tavole rotonde e panel di primo piano per promuovere il”turismo per tutti“, Aism ha presentato il progetto “La Vita Indipendente Non Va in Vacanza”. Si tratta di un’iniziativa innovativa, realizzata in partnership con Bil Benefit e Sicily By Car, e promuove il turismo inclusivo attraverso l’introduzione di auto a noleggio adattate per persone con disabilità, in 10 aeroporti Italiani a partire dal 2024, inclusi gli aeroporti di Rimini e San Marino.

Santanchè e il segretario di Stato e ministro del Turismo di San Marino, Federico Pedini Amati, hanno anche “testato”, l’auto preparata da Kivi Mobility Freedom, che si è impegnata a fornire gratuitamente i kit per l’adattamento del mezzo per la guida con patente speciale. Inoltre, hanno accolto le istanze presentate da Gianluca Pedicini, presidente della Conferenza delle persone con Sm e patologie correlate, sposando l’invito a lavorare congiuntamente per garantire alle persone più fragili il diritto a viaggiare e non solo.