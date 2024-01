Tourism Malaysia, è Zalina Ahmad la nuova direttrice per l’Italia

Zalina Binti Ahmad è la nuova direttrice dell’ufficio di Parigi di Tourism Malaysia, responsabile anche del mercato italiano oltre a quelli di Francia, Spagna e Portogallo.

Originaria di Kuala Lumpur, ha oltre vent’anni di esperienza nel turismo: il suo mandato è iniziato il 6 gennaio e sarà di base a Parigi. «È una grande opportunità – ha commentato – per promuovere il mio Paese in Francia, Spagna, Portogallo e Italia, quattro mercati molto importanti in Europa. È per me motivo di grande orgoglio impegnarmi e contribuire a rendere la Malesia più vivace e prospera».

Proprio l’Italia è uno dei punti focali del programma di Zalina Ahmad per i prossimi quattro anni. La strategia per il mercato nel nostro Paese si concentra su consumer e trade allo stesso livello e il primo appuntamento importante è la Bit di Milano, dal 4 al 6 febbraio. L’input è puntare su marketing mix, fisico e digitale, raggiungendo il bacino più ampio di utenti, dai Millennials alla Gen. Z. Tourism Malaysia sta valutando campagne digitali e social media, co-marketing con tour operator, network di agenzie, compagnie aeree e associazioni di categoria. L’obiettivo finale di Madama Zalina, in sostanza, non è solo raggiungere gli arrivi pre pandemia (54.710), ma superarli. Nel 2023, comunque, gli arrivi dall’Italia hanno registrato 41.139 presenze nel periodo gennaio-ottobre 2023, segnando un +174,3% rispetto allo stesso periodo del 2022.

A livello internazionale, invece, Tourism Malaysia ha rivisto il target a 16,1 milioni di arrivi nel 2023 e il terreno è fertile per aspettarsi un 2024 molto incoraggiante. In aumento le giovani coppie, soprattutto in viaggio di nozze, ma anche le famiglie. La predilezione è per viaggi più flessibili, esperienziali e individualistici piuttosto che per il turismo di massa.

«Una delle nostre eccellenze – sottolinea Zalina Ahmad – è la varietà culturale che si esprime negli stili di vita, nei festival, nell’architettura, nella cucina, nell’abbigliamento, nella lingua e nelle celebrazioni: Malaysia Truly Asia».