Tourism Malaysia, il video alla conquista di coppie e honeymooner

La Malesia punta al turismo in coppia, che sia per una luna di miele o per una vacanza romantica. “Where eternal love is made” si chiama il nuovo video promozionale lanciato da Tourism Malaysia e dedicato a questo target. Il video, della durata di 4 minuti, racconta la Malesia come la destinazione ideale per lune di miele e vacanze di coppia, grazie ad elementi come le sue spiagge e isole, colline dall’atmosfera evocativa e vegetazione verdeggiante. Il Paese si presenta anche come una giusta via di mezzo tra modernità, natura e storia che permette alle coppie di non precludersi nulla. Nel cuore dell’Asia orientale, tra giungle e foreste dove vivono antiche tribù, è possibile entrare in contatto con la natura godendo di tutti i comfort delle città moderne.

Questo il messaggio che l’ente del turismo intende veicolare con la nuova campagna, puntando su un paesaggio variegato che può offrire esperienze diverse, dal tour delle isole al trekking nella giungla, o visite turistiche nella capitale Kuala Lumpur, in città come Penang, località come Kota Kinabalu, capitale del Sabah, affacciata sul Mar Cinese Meridionale (uno dei posti migliori in Malesia per gustare frutti di mare), o l’alternativa Kuching, nel Sarawak.

Focusa anche sulle tante isole, tra cui l’arcipelago di Langkawi che ne include 100, Tioman sulla costa orientale, Perhentian Kecil e Perhentian Besar, il paradiso privato di Pangkor sullo Stretto di Malacca, Rawa e Redang che comprende 9 isole.

Protagoniste del nuovo video sono diverse coppie di sposi in luna di miele che, attraverso le immagini, raccontano il macrocosmo delle possibili esperienze in Malesia. Oltre alla bellezza naturale, il video offre uno scorcio delle diverse possibilità di alloggio disponibili in tutto il Paese, come boutique hotel, resort di lusso, centri termali, insieme a centri commerciali e ristoranti alla moda.