TourismA accoglie oltre 10mila visitatori e annuncia l’edizione 2024

Si è chiusa l’edizione 2023 di tourismA, il salone dell’archeologia e del turismo culturale tenutosi al Palacongressi di Firenze: famiglie, bambini, archeologi, ricercatori, operatori turistici, scrittori, volti televisivi, attori teatrali, direttori di musei, giornalisti da tutta Europa hanno visitato gli spazi espositivi e scoperto un universo ricco e sfaccettato capace di comporre nel nome della cultura e della buona comunicazione. Anche quest’anno la ricetta ha funzionato registrando oltre 10.500 visitatori.

Una partecipazione molto attiva grazie anche all’ampio settore espositivo dove il pubblico ha potuto documentarsi sulle proposte più innovative (e sostenibili) di viaggi culturali, visitare mostre, prendere parte a laboratori didattici per grandi e piccoli.

Per il direttore di tourismA, Piero Pruneti, si è trattato soprattutto di un successo di contenuti: «Abbiamo sempre più bisogno di sentirci comunità di fronte a un patrimonio culturale e paesaggistico che è di tutti e come tale deve essere avvertito. Per farlo è necessaria la buona comunicazione e tourismA nasce proprio da questa idea. Quella del prossimo anno sarà la decima edizione. Stiamo crescendo così come il pubblico che ci segue. Vi aspettiamo dal 23 al 25 febbraio 2024».