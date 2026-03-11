Traghetti, Ellade: più rotte estive e tool per le agenzie

Ottimismo è la parola d’ordine in casa Ellade, che guarda con fiducia alla stagione 2026 già partita con interessanti segnali positivi da parte del mercato, cresciuto molto negli ultimi anni.

Sempre più viaggiatori, infatti, scelgono il traghetto come mezzo di trasporto perché rispecchia un’idea di vacanza basata sull’esplorazione, sulla libertà e sulla scoperta del territorio.

Un modo di viaggiare che spesso non può prescindere dal proprio veicolo, che sia auto, camper o moto. Inoltre, il viaggio per mare non è solo uno spostamento, ma diventa parte integrante dell’esperienza di vacanza.

A bordo dei traghetti infatti si può viaggiare comodamente, rilassarsi, godere del panorama e iniziare a respirare l’atmosfera del viaggio già dal momento dell’imbarco.

La compagnia propone alcune novità in vista della stagione estiva come, sulle linee fra Italia e Grecia, il potenziamento dei collegamenti diretti per l’isola di Cefalonia, che saranno attivi da giugno a settembre, con frequenza quasi giornaliera, offrendo un’ulteriore opportunità di pianificare vacanze fra le isole ionie.

Torna inoltre il servizio veloce per la Croazia, fra Ancona e Zara, mentre sul fronte Albania abbiamo la riconferma del servizio di Campeggio a Bordo sulla linea da Brindisi per Valona, unica tratta dove è ancora disponibile.

Da Brindisi per Valona, inoltre, così come da Bari per Durazzo, in estate sono attive anche le partenze diurne che permettono di viaggiare più velocemente e ottimizzare i tempi degli spostamenti. Previsto anche il potenziamento dell’offerta dei collegamenti interni, in Grecia e nel Golfo di Napoli, dove è stato ampliato notevolmente il novero dei collegamenti veloci.

Novità per le adv, la compagnia ha rilasciato per la nuova stagione l’ultima versione del booking online che confronta il miglior prezzo disponibile in posto ponte, poltrona e cabina, assegna automaticamente le sistemazioni e i veicoli e consente di prenotare compagnie diverse fra andata e ritorno in un’unica prenotazione.

Il tutto con un flusso di prenotazione ottimizzato nella velocità e nei tempi di risposta, uno strumento apprezzatissimo dalle agenzie di viaggi, grazie anche al supporto fornito dal call center prima, durante e dopo la prenotazione.