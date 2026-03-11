Trainline: perché l’arrivo di Snfc in Italia fa bene al sistema

Tutto pronto per l’esordio entro i primi del 2027 del terzo player sull’Alta Velocità: arriverà Ouigo (Sncf) ed è la prima risposta alla forte domanda di interconnessione europea.

Infatti, una recente ricerca commissionata da Trainline a Ipsos ha rivelato che il 91% dei viaggiatori europei vorrebbe più collegamenti ferroviari transfrontalieri. L’ingresso del nuovo operatore, che si aggiungerà a Frecciarossa (Trenitalia) e Italo, segna quindi una nuova e attesa fase di evoluzione per il mercato ferroviario italiano, introducendo un diverso modello di servizio e arricchendo la gamma di opzioni disponibili.

Questa crescente diversificazione dell’offerta rappresenta una grande opportunità per i viaggiatori, ma introduce inevitabilmente anche una maggiore complessità. Secondo lo studio, con soli due operatori, appena il 31% degli italiani era a conoscenza di tutte le alternative disponibili.

Con un terzo player la scelta diventerà ancora più articolata. La ricerca indica che i fattori più importanti per gli italiani sono il prezzo (per il 72%), la puntualità (per il 66%) e il comfort (per il 55%). Ne emerge il profilo di un consumatore complesso, non focalizzato esclusivamente sul risparmio: una quota significativa, pari al 32% degli italiani, afferma di essere disposta a pagare di più in cambio di migliori opzioni di viaggio.

«Accogliamo con favore l’ingresso di un nuovo operatore – ha commentato Andrea Saviane, country manager per l’Italia di Trainline – che conferma la maturità e il dinamismo del mercato italiano. Questa evoluzione arricchisce l’offerta, ma introduce una complessità decisionale senza precedenti per il consumatore e in questo scenario il nostro ruolo di abilitatore tecnologico diventa fondamentale. La missione di Trainline è trasformare la complessità in una scelta semplice e trasparente, offrendo una panoramica chiara e imparziale di tutte le opzioni per permettere al viaggiatore di compiere una scelta informata basata sull’insieme dei fattori rilevanti: non solo il prezzo, ma anche i tempi di viaggio, il livello di servizio e la comodità del percorso».