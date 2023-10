Tramundi: “Il 18% degli italiani ha già prenotato il prossimo viaggio”

Nonostante i rincari dei servizi e le ridotte capacità di spesa, oltre il 18% degli italiani ha già prenotato la prossima vacanza, probabilmente weekend e soggiorni brevi nelle capitali europee oppure in Egitto: è quanto emerge da una ricerca-sondaggio condotta da Tramundi, il marketplace italiano di viaggi organizzati che mette in contatto t.o. e guide locali. Una propensione al viaggio, dunque, che resiste come la stessa ricerca ha appurato monitorando il periodo di vacanze appena conclusosi: solo il 12% degli intervistati ha dichiarato di aver dovuto rivedere i propri piani di viaggio e dirottare la scelta su destinazioni più vicine ed economiche, a causa dello scarso budget e dei forti rincari di biglietti aerei e alberghi.

Ma nella community di Tramundi solo il 40% ha scelto di rimanere in Italia, mentre gli altri hanno prenotato viaggi all’estero. E comunque solo quattro italiani su 10 hanno speso più dello scorso anno, a riprova di una crescente attenzione per i limiti di spesa da effettuare per le parentesi leisure, anche se ben il 38% degli italiani ha dichiarato che il cibo è stata la voce di spesa su cui non si è voluto fare rinunce. Ma c’è un target in cui il settore ripone grande fiducia: gli over 65, ovvero il silver tourism, propenso a destagionalizzare e con una grande capacità di spesa, nonostante tutto. È senior un quinto dei viaggiatori in Europa (7,8 milioni di viaggi su un totale di 55 milioni), secondo una recente indagine di Federterziario Turismo.

Per il Censis la loro ricchezza media è del 13% superiore alla media italiana. E se negli ultimi 25 anni i consumi si sono ridotti del 14%, in questa

fascia di età lo stesso dato è cresciuto del 23,3%.