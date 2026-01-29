Trani vara la tassa di soggiorno. E Federalberghi ricorre al Tar

Bufera, metaforica, sul comune di Trani dopo che il Consiglio comunale della città pugliese ha approvato il regolamento per l’istituzione dell’imposta di soggiorno, senza coinvolgere nella decisione Federalberghi e le altre associazioni di categoria del comparto turistico-ricettivo.

L’associazione degli albergatori delle province di Bari e Bat (Barletta-Andria-Trani) ha già annunciato un ricorso al Tar per la mancata consultazione.

«Il provvedimento deliberato dal Consiglio comunale di Trani, che non ha visto in alcun modo il coinvolgimento delle associazioni di categoria del comparto turistico-ricettivo della città, è stato calato dall’alto, in maniera unilaterale – dichiara Francesco Caizzi, vicepresidente nazionale e presidente Puglia e Bari-Bat della Federalberghi – Per questi motivi, Federalberghi ha dato mandato ai suoi avvocati per la presentazione di un ricorso al Tar. Con queste decisioni, inoltre, l’amministrazione tranese rischia anche di vanificare il duro lavoro di promozione e marketing turistico che i player privati e in forma associata stanno cercando di implementare con l’obiettivo di far decollare la Perla dell’Adriatico come effettiva destinazione turistica».

L’associazione accusa il comune di Trani di essere poco lungimirante e di non puntare ad una realizzazione di una più efficace strategia turistica a lungo termine per la città.

Altri Comuni della Regione hanno invece avviato una collaborazione con i rappresentati delle strutture ricettive implementato anche tavoli tecnici, aperti al partenariato sociale, con funzioni consultive e progettuali per monitorare l’applicazione della tassa di soggiorno.

«Con questa metodologia condivisa – continua Caizzi – sarà possibile controllare la destinazione delle risorse che, per legge, è vincolata alla realizzazione di interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici».