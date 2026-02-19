Transavia amplia l’accordo di distribuzione con Amadeus

La low cost del Gruppo Air France-Klm, Transavia, ha rafforzato il suo accordo di distribuzione globale con il provider tecnologico Amadeus, garantendo l’accesso ai suoi contenuti tramite Amadeus Travel Platform.

L’accordo, che copre la distribuzione per Transavia France e Transavia Netherlands, offre agli agenti di viaggi Amadeus l’accesso completo a tutte le tipologie di tariffe disponibili da Transavia, inclusa la Smart Fare. Inoltre, introduce nuove funzionalità come Fare Family Upsell, che consente agli agenti di ricevere suggerimenti specifici per l’upselling delle tariffe e promuovere efficacemente le opzioni premium di Transavia.

L’accordo arriva in un momento cruciale per Transavia France, che sta continuando a crescere. La compagnia aerea sta rafforzando la sua presenza all’aeroporto di Parigi Orly, rilevando gradualmente gli slot rilasciati da Air France.

Julien Mallard, chief commercial officer di Transavia, ha dichiarato: «La collaborazione con Amadeus è stata concepita per sostenere la nostra crescita strategica. Mentre continuiamo a crescere a Orly grazie a nuove rotte nazionali, questo accordo ci permette di migliorare la nostra capacità di rispondere alle esigenze del segmento dei viaggi d’affari, garantendo al contempo un accesso equo e coerente ai contenuti Transavia su tutti i canali B2B per le agenzie di viaggi Amadeus».