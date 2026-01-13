Transfer aeroportuali, Flix acquisisce Flibco

Flix punta al segmento del trasporto aeroportuale e annuncia l’acquisizione di una quota di maggioranza di Flibco, piattaforma europea nel settore dei trasferimenti aeroportuali, attualmente di proprietà della compagnia Slg (ex Sales-Lentz Group), con sede in Lussemburgo e che resterà azionista di minoranza, e un partner strategico.

La Slg continuerà a operare dalla sede in Lussemburgo sotto la guida dell’amministratore delegato Tobias Stüber, proseguendo l’espansione come parte del Gruppo Flix.

L’acquisizione consente al gigante tedesco dei trasporti a lunga percorrenza in autobus di mettere in portfolio anche l’offerta dei servizi oltre il viaggio.

La società, che in passato ha già lanciato con successo servizi shuttle in mercati come la Svezia e offre collegamenti di lungo raggio con gli aeroporti di tutta Europa, vede in questa operazione un grande potenziale grazie alla rete consolidata di Flibco e al suo know how nel settore.

André Schwämmlein, amministratore delegato di Flix, ha commentato: «Negli anni, abbiamo osservato che esiste una richiesta di forme di trasporto affidabili e convenienti per spostarsi da e verso gli aeroporti, oltre che fra le città. Questo investimento ci consentirà di espanderci all’interno del segmento del trasporto aeroportuale in modo mirato. Flibco ha saputo costruire un business solido in un mercato frammentato, e siamo fiduciosi che, sfruttando l’infrastruttura tecnologica e l’ampia rete internazionale di Flix, potremo valorizzarne ancora di più il potenziale».

Per Marc Sales, associate Slg, «l’idea di Flibco è nata da un obiettivo ben preciso: quello di diventare il leader nella mobilità aeroportuale. Poter contare su un partner efficiente che condivide questa ambizione rappresenta per noi un importante punto di svolta. Come società di famiglia, abbiamo sempre messo l’innovazione al centro del nostro operato, e Flibco riflette questo spirito».

I clienti continueranno a prenotare i propri biglietti direttamente sul sito di Flibco, ma presto il servizio sarà attivo anche sui canali Flix, in questo modo i passeggeri potranno così combinare l’offerta degli shuttle aeroportuali di Flibco con quella erogata da Flix per i collegamenti interurbani di lunga percorrenza.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Flix