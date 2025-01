Trapani Birgi, maxi investimento da 8 milioni nel triennio 2025-27

Trentino, quando la neve è adrenalinica: le esperienze più avventurose Per chi cerca l’adrenalina sulla neve ecco Dolomiti Superski: il comprensorio permette di attraversare 15 aree sciistiche percorrendo oltre 1200 km di piste, la metà delle quali senza mai togliere... The post Trentino, quando la neve è adrenalinica: le esperienze più avventurose first appeared on ViaggiOff.

Street food nel mondo: i cibi che spopolano su TikTok Tra le esperienze da provare in viaggio lo street food non manca mai: fa immergere negli usi e costumi locali ed è sempre un momento di scoperta e curiosità. Ma... The post Street food nel mondo: i cibi che spopolano su TikTok first appeared on ViaggiOff.

Il Giubileo è arrivato: la classifica delle chiese più belle da visitare in Italia Aria d’incenso nelle popolari classifiche che affollano solitamente la fine dell’anno. E questa è una top ten particolare che ci proietta nel grande evento atteso per il 2025. La piattaforma... The post Il Giubileo è arrivato: la classifica delle chiese più belle da visitare in Italia first appeared on ViaggiOff.