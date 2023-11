Trasporti, a novembre è raffica di scioperi

Sarà un novembre di passione sul fronte dei trasporti. Ben dodici le giornate di sciopero previste a livello nazionale e locale che coinvolgeranno tutto il comparto. Sono 40, infatti, le comunicazioni sulle astensioni dal lavoro inviate dai sindacati del settore al ministero delle Infrastrutture e trasporti, pubblicate dall’Osservatorio sui conflitti sindacali sul portale ministeriale dedicato. Ecco il calendario delle mobilitazioni in ordine cronologico.

Si comincia lunedì 6 novembre con, giornata per la quale sono stati indetti addirittura 19 scioperi da varie sigle, diffusi a macchia di leopardo su tutto il territorio nazionale. Problemi per il traffico aereo per la mobilitazione, tutto il giorno, di assistenti di volo e personale navigante di easyJet. Stop di 4 ore, invece, per i voli da e per Venezia, aeroporto in cui manifesterà anche il personale della Triveneto sicurezza dalle 10 alle 14, e da e per Firenze, in cui saranno coinvolti anche i lavoratori di Cft e Rekeep dalle 10.30 alle 14.30. Fermi per otto ore i lavoratori della Caronte e Tourist nello stretto di Messina dalle 9 alle 17. Il giorno successivo i dipendenti dell’Anm di Napoli incroceranno le braccia per 4 ore, dalle 12.45 alle 16.45.

Il 10 novembre problemi a Milano per lo sciopero di 24 ore del personale della società autostradale e quello del gruppo Atm. Fermi per tutto il giorno anche i lavoratori delle aziende del settore appalti ferroviari del gruppo Fs. Il giorno dopo tocca al personale di Italo Ntv tra le 9 e le 17. Una settimana dopo un venerdì 17 che più nero non si può: Cgil e Uil hanno indetto uno sciopero generale dei settori pubblici e privati per l’intera giornata, in cui si fermerà anche il personale della Gtt di Torino.

Altra giornata complicata il 24: la Flai Trasporti e Servizi ha proclamato stop di 24 ore del personale delle imprese di servizi aeroportuali di handling. Fermo invece dalle 9 alle 17 il personale mobile di Trenitalia della direzione business intercity del Piemonte. Dalle 3 del 26 novembre alle 2 del 27 in sciopero i dipendenti della Trenord, in Lombardia. Il 27 novembre, infine, si fermerà per 24 ore il personale addetto al trasporto pubblico locale, con odalità diverse a seconda delle zone.