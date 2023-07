Trasporti pubblici, torna “Lazio in tour gratis” per gli under 25

Torna l’iniziativa “Lazio in tour gratis 2023” per i giovani tra i 16 e i 25 anni residenti nei Comuni del Lazio e iscritti alla Youth Card.

Lo scopo è quello di continuare a incentivare l’uso del trasporto pubblico da parte dei ragazzi: si prevede la gratuità per salire a bordo dei mezzi Cotral e Trenitalia, in seconda classe, all’interno del territorio regionale, tra il 21 luglio e il 15 settembre per la durata di trenta giorni consecutivi, durante l’estate.

Sono esenti i servizi di Leonardo express e Civitavecchia express di Trenitalia.

«Con questa iniziativa rispondiamo alle richieste dei giovani in fatto di politiche ambientali e riduzione dei costi dei servizi che li riguardano, in maniera concreta – spiegano l’assessore alla Mobilità e ai Trasporti Fabrizio Ghera, e l’assessore alle Politiche giovanili Simona Baldassarre – Consentiremo ai ragazzi di viaggiare gratis sul trasporto regionale su ferro e gomma, durante il periodo delle vacanze. Spero che tale provvedimento possa spingerli a esplorare la nostra bellissima regione, così ricca di borghi e natura, che potranno visitare senza costi di trasporto».