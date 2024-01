Travel app, 3 miliardi di download in un anno. In Italia vince Booking

Cresce il digitale, e con lui anche il mercato delle applicazioni online. Secondo il report “State of Mobile 2024” della piattaforma Data.ai, ex App Annie, lo scorso anno i download di app di viaggio sono stati oltre 3 miliardi, il +13% sul 2022 che aveva invece raggiunto quota 2,7 milioni.

Il grande salto, secondo Data.ai, riguarda le app integrate come Booking ed Expedia, che sul 2023 hanno guadagnato un +34%. Per le app di voli la crescita è stata del 23%, per quelle degli hotel (e simili) del 16%.

A livello globale, le cinque app più scaricate risultano essere Uber, Where Is My Train, Booking, InDrive e Airbnb. Guardando però alla crescita aggregata anno su anno è la Cina a prendersi tutta la top five. Con Railway 12306, Didi Chuxing, Qunar Travel, Ctrip e Umetrip.

In Italia, invece, dove i download totali delle app di viaggio sono stati più di 53 milioni la lista delle “migliori dieci” la comanda Booking. Seguita a ruota da Trainline, Transit Directions by Moovit, Ryanair e Trenitalia. Sesto posto poi per Airbnb (che nel vicino mercato francese si prende il primo posto del ranking), che alle spalle si mette Google Earth, Uber, Wizz Air ed eDreams.

MA QUANTO TEMPO PASSANO SULLE TRAVEL APP GLI UTENTI?

Nel 2023 gli utenti di tutto il mondo hanno speso qualcosa come 15.7 miliardi di ore sulle app di viaggio (in Italia 81.9 milioni di ore). In crescita se si considera che nel 2022 le ore spese sulle applicazioni del travel erano state 12.6 miliardi (nel nostro Paese, lo scorso anno si è speso più tempo sulle travel app: 93.8 milioni di ore).

Quotidianamente, il tempo trascorso sui dispositivi mobili supera le cinque ore al giorno nel 2023, segnando un aumento del 6%. Gli esperti di marketing confermano che la spesa pubblicitaria su mobile è cresciuta dell’8% lo scorso anno, raggiungendo circa 362 miliardi di dollari.

Nel quarto trimestre 2023, i download di app di trasporto sono stati 307 milion, seguiti dai 104 milioni delle app integrate in stile Booking ed Expedia. Le applicazioni di volo sono state scaricate 59 milioni di volte, quelle dell’ospitalità 55 milioni di volte.