Travel Discovery e Agenzia per Amica, accordo per viaggi personalizzati in America Latina

Un giro in barca al tramonto alla ricerca dei caimani in Perù, ballare a una festa gaucha in Argentina o, ancora, visitare il mercato dello sciamano in Bolivia. Sono solo alcune delle proposte “tailor made” presentate dal nuovo t.o Travel Discovery, specializzato in America Latina, che la scorsa settimana ha incontrato a Napoli 50 adv campane del network Agenzia per Amica.

A bordo della motonave “Patrizia”, il tour operator ha presentato la nuova programmazione e i suoi itinerari esclusivi, focalizzandosi sull’attenzione ai dettagli e sulla capacità di offrire esperienze su misura per i viaggiatori, oltre a chiudere un’intesa con il gruppo guidato da Achille Lauro.

Il t.o., fondato da Gianni Donzelli venti anni fa, oggi product manager, è passato nella mani di Loredana Rinaldi, titolare da oltre 25 anni di un’agenzia di viaggi di Milano, che ha deciso di scommettere sulle destinazioni del sud e centro America. «Il canale agenziale è considerato per noi un elemento fondamentale per la promozione dei prodotti turistici – ha spiegato Rinaldi – E per questo motivo abbiamo deciso di incontrare direttamente le agenzie e sviluppare rapporti di sinergia con alcuni gruppi in target con i viaggi che offriamo, come il network Agenzia per Amica. Con questo accordo, abbiamo realizzato un kit di viaggio personalizzato per i clienti con esperienze ad hoc in base alla destinazione. I nostri itinerari offrono ai viaggiatori l’opportunità di scoprire le bellezze naturali e culturali dei vari Paesi, senza trascurare l’aspetto della sicurezza e della sostenibilità».

«Abbiamo accettato con entusiasmo questo incontro – aggiunge Achille Lauro, presidente della rete che conta 270 adv – Cerchiamo di essere attenti alle esigenze degli adv cercando prodotti di alta qualità che offrano la giusta remunerazione. È un mercato che evolve continuamente e il nostro compito è anche quello di guardare a nuovi partner. D’altronde, il nostro motto è da sempre “l’agente di viaggi sempre al tuo fianco”, proprio perché crediamo nella formazione dei nostri agenti. Non solo, quindi, investiamo in prodotti di nicchia che possano soddisfare i clienti che desiderano vivere delle esperienze uniche durante i loro viaggi, ma crediamo che sia importante affiancare alla competenza delle nostre adv anche le abilità digitali, oggi sempre più fondamentali per il nostro mestiere».