Travel Experts: selezioni per consulenti di viaggio indipendenti

Tempo di recruitment per Travel Experts, la rete di travel designer d’élite specializzati in viaggi su misura di alto profilo, che ha aperto le selezioni per consulenti di viaggio indipendenti. Con il recente debutto nel mercato nazionale, l’azienda intende così offrire nuove occasioni di business coinvolgendo 20 professionisti entro la fine dell’anno, fornendo loro l’opportunità di sviluppare un’attività indipendente supportata da una rete internazionale consolidata e strutturata.

L’iniziativa è infatti rivolta a consulenti di viaggio, agenti e Travel Designer con una comprovata esperienza e un solido portafoglio clienti, che desiderano gestire in autonomia la propria attività senza rinunciare al supporto, alla formazione e all’accesso a un ecosistema di fornitori selezionati. Tra i vantaggi offerti da Travel Experts c’è la gestione autonoma del business e delle relazioni con i clienti, supportati anche nello sviluppo del proprio brand, zero costi iniziali, trasparenza nei processi operativi, accesso a Virtuoso, ovvero la rete globale di viaggi di lusso e l’opportunità di un costante confronto con colleghi di altri Paesi per una visione globale del business.

Da parte sua Travel Experts richiede ai candidati una comprovata esperienza nel settore turistico come Agente o Consulente di Viaggio, un portafoglio clienti consolidato e capacità di costruire relazioni a lungo termine e attitudine alla progettazione di viaggi esclusivi e personalizzati.

«Stiamo cercando 20 top Travel Designer e AdV d’eccellenza – spiega Alexander Creyf, operation manager Italy – desiderosi di liberarsi dai limiti dei modelli tradizionali, per accedere a una rete su misura dedicata al vero lusso. La nostra piattaforma non è una classica rete di professionisti del settore: è pensata per visionari del lusso, un ecosistema che consente ai migliori talenti di elevare la propria carriera mantenendo il controllo del proprio brand e delle relazioni con la clientela. Noi non vendiamo b2c, il nostro unico cliente è il consulente, in un’ottica win-win, dove questi offre un servizio di alto livello ai propri clienti, mentre Travel Experts offre un servizio di pari livello a chi fa parte del nostro network».

Grazie alla forza delle numerose partnership, tra cui quella con Virtuoso, e all’esperienza consolidata del Gruppo Bts, Travel Experts intende così replicare in Italia il successo ottenuto in Belgio, sede della casa madre.