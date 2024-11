Travel Hashtag 2024, turismo del benessere leva strategica dell’incoming

Benessere come leva dell’incoming. È il tema di fondo analizzato nel corso dell’edizione italiana di Travel Hashtag 2024, svoltosi al Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa, interamente dedicata al turismo del benessere.

Patrocinato da ministero del Turismo, Enit, Federterme Confindustria e Comune di Duino Aurisina – Občina Devin Nabrežina (Ts), il format itinerante ideato da Nicola Romanelli ha fatto tappa nella suggestiva Portopiccolo con la sua community di imprenditori, operatori, manager, professionisti e giornalisti del settore del turismo e dell’ospitalità, per una giornata intensa e ricca di spunti e visioni a tema wellbeing.

«Un’edizione davvero particolare ed emozionante – ha commentato Romanelli – #anima #benessere #welfare #competenze #formazione #visione le parole chiave di questo appuntamento che non avrebbe potuto avere contesto e location migliori di quelli offerti dalla meravigliosa baia di Sistiana alle porte di Trieste».

Piena condivisione espressa dai rappresentanti delle istituzioni, tra cui il senatore Gian Marco Centinaio: «Il turismo è benessere purché al centro ci sia la competenza come elemento imprescindibile per una gestione capace di generare ricchezza nei territori». Per il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, «investire sul luxury è la priorità in agenda per potenziare e qualificare l’offerta in chiave internazionale», mentre per Antonio Marano, presidente di Trieste Airport, «Un aeroporto moderno e integrato come quello di Trieste può fare la differenza e diventare uno strumento a supporto della crescita di territori di eccellenza».

Nel corso della conferenza del mattino, Alessandra Priante (presidente di Enit) ha parlato di come si sia passati «da un turismo di destinazione ad un turismo di motivazione», auspicando un impegno condiviso sul tema della formazione per preparare i manager di domani. La formazione è stato l’hashtag più menzionato dai vari relatori presenti, in particolare da Giulio Contini (direttore generale della Scuola Italiana di Ospitalità) e Palmiro Noschese (presidente di Confassociazioni Turismo, Hospitality, F&B).

«Il termalismo vive della qualità delle acque, dei servizi alla salute, del benessere oltre a quello che offre il territorio. Le terme italiane sono in forte ripresa, le persone sono sempre più alla ricerca del benessere perché oggi non solo vogliono vivere di più, ma soprattutto vogliono vivere bene: il benessere, le terme e lo stile di vita italiano è quindi l’asset principale sul quale basare qualsiasi strategia di destagionalizzazione», le parole di Aurelio Crudeli (direttore generale di Federterme Confindustria).

Tra gli speech più emozionali quelli di Simona Tedesco (direttore del mensile Dove) sulle neuroscienze del viaggio e Domenico Scordari(ceo di N&B Natural is Better e Naturalis Bio Resort) che ha catturato la platea parlando di «turismo che diventa benessere solo se diventa una vera esperienza sensoriale completa in grado di coinvolgere tutti i 5 sensi».

Sul palco anche Luigi Angelini (Wellness Community Consultant), Mirella Prandelli (pr & communication manager di Lefay Resorts & Residences), l’architetto Alberto Apostoli (ceo di Studio Apostoli), Aljoša Ota (head of italian market di Slovenian Tourist Board) e Alberto Yates (regional director South Emea di Booking) che ha svelato tendenze e dati sulle destinazioni benessere e termali.

Nel pomeriggio, i due talk tematici. Nel primo, Wellness & Health Tourism: trend, prospettive e opportunità, si è parlato dell’evoluzione del comparto wellness e spa. Presenti Ambra Lee Agnoletti (director of business development Italy di Minor Hotels), Alberto Apostoli, Anna Rita Di Giacomo (wellness & spa advisor e co-founder di Armonia), Annamaria Acquaviva (direttore scientifico di Palazzo di Varignana), Martina Gramolazzi (spa product development & group director di Terme & Spa Italia) e Raffaella Dallarda (well-being specialist e spa blogger).

Focus sugli aspetti anche spirituali e olistici in funzione di una clientela internazionale sempre più esigente in cerca di esperienze immersive e distintive. In tal senso, particolarmente emozionante il contributo visionario da Abu Dhabi di Patrizia Bortolin (pluripremiata wellness designer, spa trainer & wellbeing specialist).

Nel secondo talk in agenda, Valorizzare e comunicare territori di eccellenza, Iacopo Mestroni (direttore generale di PromoTurismo Fvg), Roberto Morelli (presidente di Generali Convention Center Trieste), Tommaso Fumelli (vp Sales Italy di Ita Airways), Maria Paola De Rosa (responsabile trade, charter e international development in sales Av di Trenitalia), Carmen Bizzarri (Università Europea di Roma) e Ettore Ruggiero (docente di Economia e gestione delle imprese dei servizi turistici Università Aldo Moro di Bari) si sono confrontati sul tema incoming e promozione turistica del territorio.

«Anche le strutture ricettive possono diventare ambassador del territorio, ma solo se puntano su risorse umane e filiera», ha precisato Enzo Carella (presidente di FederTerziario Turismo).

«È stato un privilegio ospitare il format Travel Hashtag – ha sottolineato Marco Gilardi, senior operations director for Italy & Usa di Minor Hotels – Torniamo a casa con importanti spunti su come il settore dell’ospitalità possa rispondere alla crescente domanda di esperienze incentrate sul benessere, soprattutto in un contesto in cui il benessere fisico e mentale sono sempre più al centro delle priorità dei viaggiatori».

«Come Minor Hotels – ha osservato – ci auguriamo che il nostro impegno nel creare esperienze emozionanti presso le nostre strutture e sul territorio legando cultura, tradizione, enogastronomia e natura, possa non solo contribuire al benessere dei nostri ospiti, ma anche a valorizzare l’Italia come leader globale in questo settore».

«I nostri brand Tivoli e Anantara – ha concluso Gilardi – sono in prima linea in questa visione, creando esperienze uniche e percorsi di wellbeing che vanno oltre il semplice relax, offrendo vere e proprie oasi di benessere dove ogni dettaglio è pensato per favorire l’armonia e la rigenerazione, in contesti di autenticità e lusso. Le nuove tendenze nel turismo di lusso relativamente al settore del wellness e delle spa rappresentano un pilastro fondamentale nel piano di espansione globale di Minor Hotels».

La foto interna è stata inviata dall’ufficio stampa.