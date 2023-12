Travel Hashtag fa tappa a gennaio a Bologna

A meno di un mese dalla tredicesima edizione dell’evento internazionale itinerante Travel Hashtag, è stata pubblicata l’agenda della due giorni in programma a Palazzo di Varignana, a Castel San Pietro Terme a Bologna, il 17 e 18 gennaio.

A dare il via al meeting, che torna in Italia dopo 10 mesi (Cremona, marzo 2023), una conferenza di apertura che coinvolgerà relatori di primo piano, i quali si alterneranno uno alla volta sul palco per fornire la propria visione rispetto al tema “Turismo alto di gamma in Italia: prospettive, tendenze e opportunità”.

Interverranno, tra gli altri, Davide Cassani (presidente di Apt Servizi), Vittorio Morelli (general manager di Palazzo di Varignana), Giorgio Palmucci (vicepresidente di Confindustria Alberghi), Massimo Caputi (presidente di Federterme), Flavio Ghiringhelli (country manager per l’Italia di Emirates), Marco De Angelis (direttore vendite di Italo Ntv), Palmiro Noschese (strategic advisor for the Luxury Hospitality Industry, chairman Confassociazioni for Tourism, Hospitality, Food & Beverage), Gloria Armiri (Group brand manager Tourism & Hospitality Division di Italian Exhibition Group), Carmen Bizzarri (professore dell’Università Europea di Roma), Giulio Contini (direttore generale della Scuola Italiana di Ospitalità), François Droulers (co-founder & ceo di Eidos Hotel Capital Partners), Massimiliano Zanardi (coo di Marzocco Group con un background di rilievo nel gruppo Kerzner International). In collegamento video, Alessandra Priante (direttore Europa di Unwto).

Nel pomeriggio del 17 gennaio, dopo i saluti del sindaco di Castel San Pietro Terme, Fausto Tinti, andrà in scena il primo dei tre talk in agenda, “I nuovi codici dell’ospitalità”. La mattina del 18 gennaio si aprirà con un talk dal titolo “Visione, progettualità, sviluppo e comunità: da luogo a destinazione”, per chiudere con “Internazionalizzazione, asset per la valorizzazione delle eccellenze italiane all’estero”, rivolto alle imprese del territorio interessate a scoprire tutte le opportunità di sviluppo del business nei mercati di Medio Oriente e Sud-Est Asiatico.

«Sarà interessante ascoltare il punto di vista autorevole di alcuni tra gli attori che animano con visione ed entusiasmo il settore del turismo operando in contesti e ambiti differenti – spiega Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag – A Palazzo di Varignana parleremo delle aspettative dei viaggiatori alto spendenti di domani, ma anche di hospitality, formazione, risorse umane, destination branding, progettualità e comunicazione».