Travel Hashtag guarda a Los Angeles e Boston per le prossime edizioni

Italia protagonista a New York con l’evento #incomparableitaly di martedì 26 settembre che è coinciso con l’undicesima edizione di Travel Hashtag, la seconda nella Grande Mela in dodici mesi.

«Insieme a Ita Airways – spiega Nicola Romanelli, fondatore di Travel Hashtag – abbiamo confezionato una giornata di networking che ha riscontrato l’apprezzamento da parte dei nostri ospiti, arrivati a New York appositamente anche da altri Stati. Un successo crescente per il format che nel biennio 2024-2025 potrebbe andare in scena anche in altre città del Nord America come Los Angeles e Boston».

L’hotel Michelangelo, 5 stelle nel cuore di Manhattan, ha ospitato una giornata di networking e B2B matching interamente dedicata all’incoming Italia. Agenti di viaggi, tour operator, wedding planner e giornalisti travel & lifestyle hanno avuto modo di incontrare i partner di Travel Hashtag, giunti a New York per l’occasione: Italo Ntv, McArthurGlen Group, Palazzo di Varignana, Regione Basilicata, Matera Collection, Martulli Viaggi, Comune di Cremona, Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona, Cremona Hotels, Italia Wedding Tourism, Italy for Wedding, Bettoja Hotels, Hotel Nord Nuova Roma, Canne Bianche Lifestyle Hotel, Mizar Events, M2Weddings, Villa Poseidon, Unique Experience.

Per Antonio Nicoletti, direttore Apt Basilicata: «Travel Hashtag si è confermata un’ottima opportunità di promozione per una destinazione giovane come la Basilicata. Abbiamo trovato riscontri positivi e grande interesse nei confronti della nostra offerta. I contatti presi confermano quanto sia importante presidiare eventi qualificati come questo, ad arricchimento di un piano di promozione verso l’estero, finanziato dalla Regione e attuato da Apt, che non ha precedenti per la nostra realtà».

Matthias Sinner, head of tourism di McArthurGlen Group, spiega che: «Le agenzie di viaggio newyorkesi hanno dimostrato un reale interesse per le opportunità proposte dai nostri 5 Designer Outlets italiani. Lo shopping delle grandi firme della moda internazionale e del Made in Italy sta diventando un ingrediente sempre più rilevante negli itinerari di viaggio dei turisti Usa».

Tra i partecipanti anche Gianluca Galimberti, sindaco di Cremona, per il quale «la promozione del territorio passa da eventi internazionali di networking come questo, ma anche da progetti di formazione per gli operatori del turismo locale».

In foto da sinistra, Massimo Allegri, Nicola Romanelli, Giovanni Perosino, Roberto Cuesta