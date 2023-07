Travel insurance, Check Salute entra nelle polizze di Ami Assistance

Check Salute ora è incluso gratuitamente in tutte le polizze collettive di Ami Assistance, azienda leader nel settore del travel insurance. Si tratta di un servizio innovativo che permette al viaggiatore di misurare, in appena 30 secondi, alcuni tra i suoi parametri vitali semplicemente guardando la fotocamera dello smartphone o del pc.

Già disponibile da un mese in abbinamento ad Amieasy, l’assicurazione viaggi individuale che risponde al bisogno di viaggiare sicuri, Check Salute dà la possibilità di monitorare la frequenza cardiaca, la variabilità del ritmo cardiaco, il livello di stress, la frequenza respiratoria e la pressione arteriosa. Grazie all’integrazione con Health Kit di Apple, tutte le misurazioni effettuate tramite il servizio saranno consultabili anche dall’App Salute.

«L’introduzione gratuita di Check Salute in tutte le polizze Ami Assistance, che da anni includono anche l’innovativo servizio Doc 24, è un’ulteriore testimonianza della nostra volontà di offrire un importante valore aggiunto a chi sceglie i nostri prodotti assicurativi, con un focus sempre più preponderante sul tema della tele–assistenza – spiega Giuseppe Maria Cicconi, responsabile commerciale di Ami Assistance per l’area nord est – Dopo aver aggiunto Amieasy, ora anche i tour operator e le agenzie di viaggio che mettono a disposizione dei loro clienti le nostre polizze Amitour e Amitravel potranno contare su questo plus». Check Salute integra così Doc24, il servizio che, tramite un’applicazione mobile per smartphone e tablet, permette di ricevere una consulenza con un medico della Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, tramite telefono o videochiamata, o con uno specialista, e di registrare e tenere monitorati i propri parametri vitali.

