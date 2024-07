Travel Tech Asia a ottobre a Singapore: focus sull’Ai

Vicina al “sold out” l’edizione 2024 di Travel Tech Asia, programmata a Singapore dal 23 al 25 ottobre prossimi, in occasione dell’Itb Asia and Mice Show.

Gli organizzatori comunicano che per l’evento si sono già venduti più spazi espositivi rispetto alla fiera dell’anno scorso con una variegata schiera di espositori e relatori che parteciperanno ai vari forum programmati. Con uno spazio dedicato al Livello 1 del Sands Expo and Convention Centre di Singapore, Travel Tech Asia 2024 è ormai la piattaforma espositiva tra le più attese del settore dove i colossi, i big player tecnologici, esperti e startup innovative si danno appuntamento per confrontare le loro competenze e condividere le ultime tendenze digitali.

Oltre ad Agoda, che è lo sponsor ufficiale di quest’anno, al Travel Tech Asia 2024 saranno presenti anche aziende chiave che presenteranno i loro prodotti tra cui Hotelbeds, Tbo Holidays, Go Global Travel Ltd, Archipelago International, Convergent International Travel Development Co., Ltd, Ly.com, SiteMinder, Cruisehost Solutions, GroundK Co. e tanti altri.

Nel ricco programma di convegni e forum spiccano il dibattito “Travel Technology 2025: il prossimo ingrediente essenziale per il futuro del turismo”, che intende esplorare le innovazioni future nel mondo dei viaggi. E ancora il forum “L’era digitale: come la tecnologia sta trasformando il futuro dei viaggi” che esaminerà l’impatto della rivoluzione digitale nella filiera turistica. Infine, “Trasformare i viaggi nel mondo del mobile, dei dati e dell’intelligenza artificiale”, che approfondirà il modo in cui la tecnologia mobile, i big data e l’intelligenza artificiale stanno rivoluzionando le esperienze di viaggio.

«La partecipazione a Travel Tech Asia 2024 – sottolinea Pippa Williamson, vo commercial Apac, Hbx Group, tra i principali player presenti in fiera – consente agli operatori di connettersi con leader e innovatori nel settore della tecnologia di viaggio. L’evento offre un’opportunità unica per mostrare l’esperienza maturata nello sfruttamento della tecnologia per offrire soluzioni di viaggio e interagire con un pubblico diversificato di professionisti del settore. Travel Tech Asia fornisce una piattaforma che consente di entrare in contatto con partner lungimiranti, condividere approfondimenti sulle ultime tendenze del settore ed esplorare nuove opportunità di collaborazione».

Foto da sito ufficiale Travel Tech Asia