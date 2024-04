“Travel what your preach”, l’offensiva green di Air France-Klm e Altis

Air France-Klm e Altis, graduate school of sustainable management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, hanno nuovamente unito le loro forze per il secondo CoLab sulla sostenibilità nel trasporto aereo dal titolo: “Travel what you preach! Il contributo delle travel policy alla strategia di sostenibilità”.

Il CoLab, che si è posto come fine quello di creare un proficuo momento di discussione sulle opportunità e sfide della corretta integrazione di concetti e pratiche di sostenibilità nella travel policy aziendale in ottica strategica, ha visto l’attiva partecipazione di travel manager e sustainability manager rappresentanti di vari settori e di agenzie specializzate nella gestione del business travel e della mobilità. Diversi i momenti di confronto, che hanno visto i partecipanti impegnati in una tavola rotonda e in un’attività laboratoriale finalizzata all’ideazione di una travel policy sostenibile.

«Siamo onorati di questa rinnovata collaborazione con Altis e del grande successo di questa attività congiunta. Riscontrare nelle aziende che hanno partecipato la stessa attenzione e condivisione di valori per delle tematiche di sostenibilità così importanti, sono fonte di grande stimolo per continuare con progetti futuri», ha dichiarato Wouter Gregorowitsch, commercial director Air France-Klm per l’Italia.

Impegnato da diversi anni nell’ottimizzazione delle proprie operazioni per una maggiore sostenibilità ambientale, il gruppo Air France-Klm ha varato il programma Destination Sustainability. Attraverso tre leve principali (il rinnovo della propria fotta con aeromobili di ultima generazione, l’uso di carburanti per l’aviazione sostenibili e il

miglioramento dell’efficienza operativa con nuove procedure), il gruppo si è posto obiettivi ambiziosi che superano i requisiti normativi, ovvero una riduzione delle emissioni di CO2 per passeggero/km del 30% entro il 2030 rispetto al 2019.

