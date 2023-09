Travelexpo, workshop ed eventi a Palermo per la Giornata Mondiale del Turismo

Istituzioni, startup, buyer internazionali: Travelexpo ha deciso di omaggiare la Giornata Mondiale del Turismo – che si celebra il 27 settembre – con eventi in programma fino a mercoledì a Palermo. Così, presso il San Paolo Palace, andrà in scena una due giorni di workshop B2B e seminari mirati a individuare le migliori offerte di vacanze per le prossime stagioni in Sicilia.

Diversi i nomi attesi, dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè a Francesco Passantino, guru del BitRocket Studio, il primo polo innovativo a Palermo per lo sviluppo dell’Intelligenza artificiale e uno dei principali innovation hub per lo sviluppo di startup per il credito fintech; da Dario Lo Bosco, presidente di Rfi, a Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale. Parteciperanno anche 20 buyer italiani ed esteri che incontreranno gli operatori turistici siciliani.

I temi al centro dei confronti vanno dagli affitti brevi ai borghi, dal turismo di lusso all’enogastronomia; senza dimenticare, appunto, l’intelligenza artificiale.

Nella giornata di martedì sono previsti numerosi seminari per poi arrivare a mercoledì 27 quando, dopo l’annullo speciale della cartolina dedicata alla Giornata Mondiale del Turismo, si svolgerà la cerimonia inaugurale, alla quale hanno già confermato la loro partecipazione la ministra Santanchè (in collegamento streaming tra le 10 e le 11); gli assessori regionali al Turismo, Elvira Amata, e all’Agricoltura, Luca Sammartino; l’assessora al Turismo del Comune di Palermo, Sabrina Figuccia; il rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri; il presidente di Rfi, Dario Lo Bosco; il presidente dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale, Pasqualino Monti; il presidente di Unioncamere Sicilia, Pino Pace; il presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese; il presidente del Distretto Sicilian Luxury Hospitality, Andrea Gumina ed il componente dell’organo comune di gestione, Pietro Franza; il presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, Roberto Gueli; il direttore del corso di laurea in management della Lumsa di Palermo, Giovambattista Dagnino.

Nell’occasione sarà presentato il volume monografico di oltre cento pagine dal titolo “25 anni di turismo in Sicilia” che racconta, attraverso le edizioni e le testimonianze di Travelexpo e le cronache quotidiane di Travelnostop.com, i principali eventi dell’evoluzione del turismo in Sicilia, e che ospita nel capitolo finale le analisi statistico-economiche e le “ricette” degli esperti del settore.

IL PROGRAMMA. La mattina di martedì 26 settembre sarà dedicato al workshop B2B con i buyer e alla formazione e informazione delle imprese, con seminari su varie tematiche: dallo short rental e il ruolo dei property manager con i rappresentanti di Wonderful Italy e Scopello Case Vacanze; ai borghi e le comunità con la partecipazione di Sabrina Gianforte dell’Accademia Italiana Gastronomia e di Dario Cartabellotta, dirigente generale del Dipartimento regionale Agricoltura. Spazio anche alla presentazione della rete d’imprese Luxury Sicilian Hospitality, con Andrea Gumina, presidente della rete; Emanuele Spampinato, presidente di Eht, e Dina Ravera, presidente di Destination Italia.

Nel pomeriggio focus sul fatturato alberghiero con Vito D’Amico, della Sicaniasc Revenue & Marketing per il turismo; sull’intelligenza artificiale con Sebastiano Battiato, professore ordinario del dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Catania; e su credito e finanza d’impresa per le attività turistiche con Fabio Montesano, ad di Fidimed; Giovanni Tusa, presidente Bcc di Altofonte e Caccamo; e Giuseppe Di Forti, presidente Sicilbanca.

E si parlerà ancora di intelligenza artificiale mercoledì 27 al termine della cerimonia inaugurale, con Francesco Passantino, data scientist di BitRocket Studio. Nel pomeriggio riflettori accesi sul progetto I-Stars, il bando per esperti di turismo insulare sostenibile, che verrà illustrato da Giovanni Ruggieri, docente di Economia del Turismo all’Università di Palermo e presidente dell’Otie.

L’ultimo appuntamento della giornata sarà dedicato al turismo delle origini e vedrà la partecipazione di Maurizio Giambalvo, coordinatore regionale Sicilia Progetto Pnrr “Turismo delle Radici”; Giovanni Maria De Vita, consigliere di Ambasciata e responsabile del Progetto “Turismo delle Radici” presso la Direzione generale Italiani all’Estero del ministero Affari esteri e Cooperazione internazionale; Marina Gabrieli, coordinatrice nazionale progetto “Turismo delle radici”; Daniela Segreto, capo di gabinetto dell’assessore regionale al Turismo.